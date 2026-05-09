Petra Stiasny (Human Powered Health) a remporté, la 7ème étape de La Vuelta Femenina 2026. Dans la montée finale de l’Angliru (12,1 km à 10,3 %), la maillot rouge Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) coince et ne peut pas suivre le rythme de Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike). Paula Blasi (UAE Team ADQ) parvient à reprendre puis à distancer la Française. Petra Stiasny revient de l’arrière et distance Paul Blasi à son tour dans les derniers kilomètres.

👑Paula Blasi remporte #LaVueltaFemenina ! L’Espagnole prend la deuxième place de dernière étape à l’Angliru derrière Petra Stiasny, Marion Bunel 🇫🇷 prend la 3e place du classement général#LesRP pic.twitter.com/dTYKoOlOsn — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2026

La Suisesse s’offre une victoire de prestige au sommet de l’Angliru. Elle devance Paul Blasi, qui renverse Anna van der Breggen et remporte La Vuelta Femenina 2026. Juliette Berthet (FDJ United – Suez) complète le podium du jour. Marion Bunel prend la 4ème place sur cette dernière étape et monte sur le podium final, à la 3ème place, derrière Anna van der Breggen, qui termine 2ème.

❤️ PAULA BLASI CAIROL ❤️#LaVueltaFemenina 2026 winner! 😍😍 pic.twitter.com/rTQ38asySu — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 9, 2026

Le classement de la 7ème étape de La Vuelta Femenina 2026