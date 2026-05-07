Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape de La Vuelta Femenina 2026. Au terme des 119,6 km de course disputés entre León et Astorga, la Néerlandaise s’est imposée alors qu’elle lançait le sprint pour sa coéquipière et leader Lotte Kopecky, qui a contrôlé pour offrir la victoire à sa coéquipière tout en prenant la deuxième place. Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) complète le podium du jour. Lotte Kopecky conforte son maillot rouge de leader, qu’elle devrait céder demain avec la première arrivée au sommet.
Mischa Bredewold remporte la 5e étape du Tour d’Espagne Femmes devant sa coéquipière et maillot rouge, Lotte Kopecky !
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— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 7, 2026
Le classement de la 5ème étape de La Vuelta Femenina 2026
- Mischa Bredewold
- Lotte Kopecky
- Letizia Paternoster
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