Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape de La Vuelta Femenina 2026. Dans le final, Lauretta Hanson (Lidl – Trek) et Marta Jaskulska (Human Powered Health) sont reprises par le peloton à 2 kilomètres de l’arrivée. Parfaitement emmenée par son équipe, Lotte Kopecky s’impose au sprint devant sa coéquipière Anna van der Breggen, alors que des barrières sont tombées dans la dernière ligne droite, sans perturber le déroulement du sprint. Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) complète le podium du jour. Lotte Kopecky décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader, 06″ devant Franziska Koch (FDJ United – Suez).
KOPECKY GETS HER WIN! 🚀 A stunning lead-out from Anna van der Breggen is finished off perfectly by Lotte Kopecky, who takes Stage 4 of La Vuelta Femenina! pic.twitter.com/9JQwo2aPdN
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 6, 2026
Le classement de la 4ème étape de La Vuelta Femenina 2026
- Lotte Kopecky
- Anna van der Breggen
- Letizia Paternoster
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