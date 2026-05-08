Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape de La Vuelta Femenina 2026. À 40 kilomètres de l’arrivée, Maeva Squiban (UAE Team ADQ) doit abandonner la course après une chute. Dans le final, la pluie redouble d’intensité et Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) décide d’accélérer dès le pied de la terrible ascension finale des Praeres. Nava (3.9km à 12.6%) tandis que Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ne peut pas suivre le rythme des meilleures.

Anna van der Breggen durcit et distance ses rivales, une à une, et s’envole vers la victoire à 2,5 kilomètres du sommet. La Néerlandaise décroche sa première victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader. Elle devance Paula Blasi (UAE Team ADQ), +08″, et la Française Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), +29″. Au classement général, Anna van der Breggen compte 18″ d’avance sur Paula Blasi à la veille de l’arrivée finale au sommet de l’Angliru et ses terribles pourcentages.

Le classement de la 6ème étape de La Vuelta Femenina 2026
  1. Anna van der Breggen
  2. Paula Blasi
  3. Marion Bunel

 

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Crédit : cxcling