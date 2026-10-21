Origine Cycles équipera la formation UCI ProTeam féminine Ma Petite Entreprise dès la saison prochaine.

Origine Cycles annonce devenir partenaire d’une équipe féminine UCI ProTeam, Ma Petite Entreprise. La marque française, fondée en 2012, fournira à l’équipe ses vélos Fraxion X RR, « la version ultime du vélo de route aéro de la marque », et ambitionne ainsi d’être présente sur Paris-Roubaix et le Tour de France Femmes.

Origine profite de ce rapprochement pour mettre en avant son statut de marque française venue bousculer les codes du monde du cyclisme. Proposant des vélos uniquement à la commande pour une meilleure personnalisation, en vente directe et sans intermédiaire, elle voit ce rapprochement avec Ma Petite Entreprise comme une aubaine. Ensemble, MPE et Origine « partagent la volonté de proposer un modèle alternatif, où la flexibilité, l’indépendance et l’engagement collectif prennent le pas sur les standards ».

Ma Petite Entreprise est en effet une équipe au modèle économique différent : elle est financée en grande partie par plusieurs centaines d’entreprises partenaires, à travers des dons de TPE et de PME ainsi que des partenariats avec de plus grandes entreprises. Le reste du budget est complété par les apports en matériel des sponsors, dont Origine fait désormais partie.

Le Fraxion X RR de l’équipe féminine Ma Petite Entreprise

C’est donc avec le Fraxion X RR que rouleront les coureuses de Ma Petite Entreprise. La marque, qui ne souhaite pas genrer la conception et le marketing de ses vélos, explique qu’elle les adapte avant tout à la morphologie des coureurs et des coureuses. Elle propose des tailles allant du XS au XL pour des cyclistes mesurant de 1,50 m à 2 m, ainsi que 45 combinaisons de largeur, de longueur et de hauteur pour que chacun puisse trouver son vélo. Seule la selle bénéficie d’une gamme féminine.

Pour la version RR du Fraxion X, la marque a cherché à alléger au maximum le vélo, jusqu’à atteindre un poids de 6,6 kg sans les pédales, « dans sa configuration la plus légère ». Les roues Prymahl Orion C48X participent également à cette recherche d’allègement. Elles sont équipées de rayons en carbone Straight Pull, 40 % plus légers que des rayons en inox, pour un poids total annoncé de 1 295 g la paire. Elles disposent aussi de moyeux X dotés d’un mécanisme Ratchet. « L’ensemble vise à associer légèreté, rigidité et transmission efficace de la puissance, pour favoriser la réactivité lors des accélérations et des relances. »

Le Fraxion X RR en détail :

Cadre : Fraxion X, fibre Lite

Fraxion X, fibre Lite Poste de pilotage : Prymahl AeroFlow

Prymahl AeroFlow Transmission : Shimano Dura-Ace Di2

Shimano Dura-Ace Di2 Roues : Prymahl Orion C48X

Prymahl Orion C48X Pneus : Hutchinson Blackbird

« Nous partageons l’audace de bousculer les modèles établis »

« Ma Petite Entreprise est née d’une conviction : l’audace et le savoir-faire des entrepreneurs français peuvent porter un projet sportif au plus haut niveau. Origine incarne parfaitement cet esprit », déclare Vincent Lavenu, manager de MPE. « C’est une marque qui a osé bousculer les codes, qui innove et qui conçoit ses vélos en France. Nous voulons offrir à nos coureuses le meilleur de la technologie. Nous sommes heureux de nous engager dans la durée auprès d’un partenaire qui partage notre exigence de performance. »

« Nous partageons avec Ma Petite Entreprise l’audace de bousculer les modèles établis et de rendre la performance accessible autrement », explique de son côté le président d’Origine, Nicolas Violland. « Ce partenariat est une évidence : il nous permet d’accompagner le développement du cyclisme féminin tout en accélérant la R&D de nos produits au contact des coureuses. Nous sommes fiers de contribuer à leurs ambitions sur les plus grandes courses du calendrier. »

Ma Petite Entreprise compte bien faire parler d’elle durant la saison 2027, avec des présences notamment sur Paris-Roubaix et le Tour de France Femmes. Lors de l’édition 2026 de ce dernier, l’équipe féminine avait pu s’offrir le maillot à pois à l’issue de la deuxième étape grâce à Océane Mahé.