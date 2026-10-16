Sanofi succède à Krys et devient le nouveau partenaire du maillot blanc sur le Tour de France.

Sanofi et le Tour de France ont annoncé, ce vendredi, la conclusion d’un nouveau partenariat. À compter de 2027, le groupe biopharmaceutique deviendra le nouveau partenaire du maillot blanc, qui récompense le/la meilleur(e) jeune de la course, sur le Tour de France comme sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Sanofi succède à Krys, qui était partenaire du maillot blanc depuis 2015, et Liv, qui était partenaire du maillot blanc sur le Tour de France Femmes.

Attribué au meilleur jeune coureur du classement général, le maillot blanc fait office de tremplin vers le succès pour les talents les plus performants de la génération montante du cyclisme. Sanofi s’appuiera sur la portée de la Grande Boucle pour sensibiliser le public aux enjeux de santé et aux avancées scientifiques, à travers des initiatives développées en collaboration avec des professionnels de santé et des associations de patients. Ces programmes seront déployés dans les villes-étapes, les fan zones, le long du parcours et en ligne autour de la prévention et de l’accompagnement des patients.

🤍 The white jersey is entering a new era! 🤝 @sanofi is the new partner of the white jersey for the Best Young Rider in the Tour de France and the Tour de France Femmes avec Zwift! 🤍 Le maillot blanc entre dans une nouvelle ère ! 🤝 @sanofi est le nouveau partenaire du maillot blanc de meilleur(e) jeune du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift ! — Tour de France™ (@LeTour) October 16, 2026

Belén Garijo, directrice générale de Sanofi :

« Le Tour de France possède une capacité unique à toucher des millions de personnes, en France et dans le monde entier. Nous mettons cette portée exceptionnelle au service de la santé. Comme une équipe cycliste dans le peloton, où les coureurs réussissent en travaillant ensemble, nous sommes convaincus que le progrès scientifique repose lui aussi sur un effort collectif. Grâce au pouvoir du sport, nous pouvons créer du lien avec le public, sensibiliser aux maladies et à leur prévention, et rendre les informations de santé plus accessibles. »

Yann Le Moenner, directeur général d’ASO :

« Le maillot blanc incarne la nouvelle génération du cyclisme au plus haut niveau et distingue de jeunes coureurs qui s’affirment déjà parmi les meilleurs. Nous sommes fiers et heureux d’accueillir Sanofi en tant que partenaire officiel à compter de 2027, sur le Tour de France comme sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Ensemble, nous partageons la volonté de mettre à l’honneur le talent, le progrès et la nouvelle génération. »