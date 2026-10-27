Treizième départ chez TotalEnergies. Sandy Dujardin s’est engagé avec une autre équipe française pour les deux prochaines saisons.

La formation Groupama-FDJ United a annoncé, ce lundi, l’arrivée de Sandy Dujardin pour les deux prochaines saisons. À 29 ans, le coureur ardéchois viendra renforcer l’effectif à compter de la saison 2027. Formé à Saint-Étienne, Dujardin a rejoint l’équipe Vendée U Pays de la Loire en 2021 avant de s’engager avec la TotalEnergies la saison suivante. Durant ces cinq années au sein de la formation vendéenne, le natif de Mont-Saint-Aignan a remporté la Maryland Cycling Classic en 2025 et une étape sur le Tour du Rwanda 2022. Dujardin a enchaîné les places d’honneur en montant sur le podium de plusieurs manches de la FDJ United Series ces dernières années.

🤗 Nouveau coureur pour 2027 ! Bienvenue Sandy et attention à la playlist dans le bus… 📻 ✌️ 𝘞𝘦’𝘳𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘵𝘰 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘚𝘢𝘯𝘥𝘺 𝘋𝘶𝘫𝘢𝘳𝘥𝘪𝘯 𝘢𝘴 𝘢 𝘯𝘦𝘸 𝘳𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘹𝘵 𝘵𝘸𝘰 𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯𝘴. https://t.co/o6rYNRz85d — Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) October 26, 2026

Sandy Dujardin :

« J’ai toujours aimé le cyclo-cross et du coup j’apprécias beaucoup Francis Mourey. Les victoires d’Arnaud Démare m’ont aussi marqué. Je veux aller chercher de belles victoires collectives et individuelles. Je veux me donner à 100% dans ce projet et vivre des émotions fortes. Mon rêve serait de gagner une étape du Tour de France un jour, et idéalement en Ardèche. »