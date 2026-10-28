BMC équipera une équipe féminine sur route dès la saison prochaine au détriment du VTT, avec la disparition du Team BMC Factory Racing.

Dans un communiqué publié ce mercredi, BMC annonce renforcer ses initiatives en matière de marketing sportif en franchissant une nouvelle étape dans le cyclisme sur route féminin, tout en intensifiant sa présence sur la scène du gravel professionnel. Le cyclisme féminin connaît une dynamique irrésistible. Pour BMC, une lacune devait être comblée de toute urgence : la présence de ses vélos dans le peloton féminin. Une annonce officielle suivra prochainement.

Ce nouvel investissement majeur dans le cyclisme féminin professionnel s’accompagne, en revanche, d’un désengagement de BMC vis-à-vis de son équipe d’usine (factory team) engagée en Coupe du Monde de VTT cross-country (XC). Cette décision, dont les athlètes et le personnel étaient informés depuis le printemps 2026, entraîne la fermeture de cette structure. BMC ne quitte toutefois pas totalement le circuit de la Coupe du Monde XC : la marque maintient son soutien au « Bike Team Solothurn », une équipe suisse très proche de BMC, qui a servi de vivier pour certains des meilleurs vététistes mondiaux.

Développement du Gravel

Dans le cadre de cet engagement renforcé – tout particulièrement dans le gravel, à travers des circuits tels que les Gravel Earth, Lifetime Grand Prix, Nordic Gravel Series – BMC accroît son soutien aux athlètes spécialisés dans cette discipline. Ce nouveau programme a pour vocation d’accompagner davantage les coureurs, alors que la professionnalisation de ces pratiques s’accélère. Grâce à cette orientation, BMC entend assurer une présence accrue sur les scènes internationales des compétitions tout-terrain.

Amaël Moinard, responsable du marketing sportif chez BMC :

« Gérer une équipe d’usine en VTT a été une aventure incroyable, jalonnée de victoires mémorables, d’émotions fortes et d’une remarquable régularité. Nous avons eu la chance de travailler aux côtés d’athlètes de classe mondiale et de partenaires de confiance, dont l’engagement a rendu ce succès possible. Ce changement d’orientation stratégique ouvre la porte à de nouvelles opportunités et collaborations pour 2027, que nous avons hâte de dévoiler dans les semaines à venir. »

Tudor Pro Cycling Team

Tudor Pro Cycling demeure l’équipe masculine professionnelle phare de BMC. Cette nouvelle orientation stratégique permet à la marque de consacrer encore plus d’énergie et d’attention au soutien de l’équipe, en répondant précisément aux exigences attendues de la part de son partenaire vélo.