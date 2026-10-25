Lucinda Brand et Michael Vanthourenhout ont remporté la première manche du Superprestige, disputée à Overijse, en Belgique.

La première manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce dimanche à Overijse, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) a fait la diffèrence à la mi-course. Le championne du monde décroche sa troisième victoire cette saison. Elle devance Aniek Van Alphen (777TV CX Team) et Inge van der Heijden (Crelan – Corendon) pour un nouveau podium 100% néerlandais. Amandine Fouquenet ((Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) termine au pied du podium.

Le classement du Supeprestige d’Overijse Femmes

Lucinda Brand Aniek Van Alphen Inge van der Heijden

Vanthourenhout en patron

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant à Overijse. Il devance ses compatriotes belges Witse Meeusen (Crelan – Corendon) et Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech). Après avoir remporté les deux premières manches du HG Cross, Vanthourenhout prend les commandes du Superprestige 2026-2027.

MICHAEL VANTHOURENHOUT MAKES HISTORY IN OVERIJSE! 🏆🔥 The Belgian claims his third career victory at Superprestige Overijse! 🇧🇪 https://t.co/rUO98oYKVu — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 25, 2026

Le classement du Supeprestige d’Overijse