Lucinda Brand et Michael Vanthourenhout ont remporté la première manche du Superprestige, disputée à Overijse, en Belgique.

La première manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce dimanche à Overijse, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) a fait la diffèrence à la mi-course. Le championne du monde décroche sa troisième victoire cette saison. Elle devance Aniek Van Alphen (777TV CX Team) et Inge van der Heijden (Crelan – Corendon) pour un nouveau podium 100% néerlandais. Amandine Fouquenet ((Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) termine au pied du podium.

Le classement du Supeprestige d’Overijse Femmes

  1. Lucinda Brand
  2. Aniek Van Alphen
  3. Inge van der Heijden

Vanthourenhout en patron

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant à Overijse. Il devance ses compatriotes belges Witse Meeusen (Crelan – Corendon) et Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech). Après avoir remporté les deux premières manches du HG Cross, Vanthourenhout prend les commandes du Superprestige 2026-2027.

Le classement du Supeprestige d’Overijse

  1. Michael Vanthourenhout
  2. Witse Meeusen
  3. Niels Vandeputte

 