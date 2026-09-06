Henry Hobbs (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du ZLM Tour 2026. Au terme de ce dernier jour de cours , le Britannique s’est imposé au sprint devant Max Walscheid (Lidl-Trek) et David Dekker (BEAT CC p/b Saxo). À 19 ans, Hobbs décroche sa première victoire chez les professionnels. Vainqueur des deux premières étapes, Mathias Vacek (Lidl-Trek) remporte le classement général de ce ZLM Tour 2026. Sur le podium final, il devance son coéquipier Max Walsheid et Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi).

🇳🇱#ZLMtour | #TVLSupdate En nu ook de beelden, geniet nog maar eens met de overwinning van Henry Hobbs, met ook een sterke leadout van Owain Doull. pic.twitter.com/Skk171I84q — Team Visma | Lease a Bike Supporters (@TVL_supporters) September 6, 2026

Le classement de la 5ème étape du ZLM Tour 2026

Henry Hobbs Max Walsheid Axel van der Tuuk





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