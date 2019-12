Publié le 21/12/2019 07:00

Retrouvez la première partie du calendrier cyclosport pour la saison à venir, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez d'ores-et-déjà mettre des croix dans votre agenda 2020.

On ne sait pas où va commencer la saison cyclo 2020 qui, c'était systématiquement leur slogan, débutait lors de la Corima, le jour du printemps ou pas bien loin. Une chose est sûre, en 2020, pas de passage obligé par Montélimar pour la 11ème édition qui, au mieux, aura lieu en 2021. Pas de Provençale Sainte Victoire non plus, fin avril, l'AVC Aix ayant jeté l'éponge et transmis, peut-être, le témoin à une autre organisation pour une date plus reculée dans la saison, fin septembre ou carrément après le Roc d'Azur.

La Fausto Coppi Officine Mattio le 28 Juin | © La Fausto Coppi

Vous trouverez dans cette première ébauche, principalement les dates des épreuves composant les principaux Trophées : Cyclassics, Marmotte séries, Trophée passion, ou encore le challenge cyclo'tour. De quoi déjà remplir l'agenda 2020 et aiguiser les appétits de vélo, juste au moment où les fêtes vont vous amener à moins faire le métier, mais c'est bien connu, il faut savoir varier les plaisirs.

Pour le moment, nous n'avons pas toutes les dates que ce soit parmi les nouvelles organisations bien sûr, mais aussi les dates à confirmer. La tendance est donc au moins de cyclos, en particulier sur le chapitre Gran Fondo Ladies auxquelles il faut ajouter aussi la Cyclassic qui n'est pas partie déjà en 2019. Pour notre deuxième partie, nous invitons les organisateurs à nous donner leur calendrier sur epreuves@velo101.com

Gran Fondo Gassin Golf de St Tropez | © GF St Tropez

Voici en avant-première le calendrier cyclo sport 2020 :

En France :

09 février février : Sur les routes de l'étoile

16 février : Plaimont Jean-Luc Garnier

23 février : Tour de l’Hortus

08 mars : la Jacques Gouin

14 mars : Paris-Nice Challenge

22 mars : Plaimont Jean-Luc Garnier

29 mars : Poli Sud St Baume Cyclo Classic

29 mars : Granfondo Nice Côte d'Azur-Nice Matin

04/05 avril : l’Héraultaise

19 avril La blé d'or

05 avril : La Bisou

12 avril : Raid des Alpilles

11 avril : Paris-Roubaix Challenge

18 avril : Tro Bro cyclo

19 avril : Le défi 47

19 avril : GF Gassin Golfe de St Tropez

25 avril : La Bourgogne Cyclo

26 avril : La Faliconnaise-Collines Niçoises

25 avril : La Paul Poux cyclo

26 avril : La Ronde Castraise

26 avril : Le raid de Bugey

01er mai : La Vélostar

02 mai : La Lazaridès

1er mai : La route thermale

05 et 06 mai : La Lozérienne Cyclo

03 mai : La Monmond

10 mai : Millau-Causse noire

10 mai : La Vençoise

10 mai : La Bernard Thévenet

10 mai : l'Ornaise

15 mai : La grand Tour Paris

17 mai : La Ronde Tahitienne

17 mai : Granfondo Vosges

17 mai : Les Boucles du Verdon

18 mai : Octogonale Aveyron

24 mai Mercan'Tour Turini et Ladies

23 mai Gran Fondo Luberon Mormoiron

24 mai : Les Marcaires cyclo

30 mai : GF Mont Ventoux Beaumes de Venise

06 juin : La Limousine

2 et 3 juin : La granite Mont Lozère

06 juin : La Claudio Chiapucci

06 juin : Les 3 Ballons

06 juin : L'immortelle

14 juin : La Périgordine

14/20 juin : La Transpyr backroads

21 juin : La Morzine Haut Chablais

14 juin : Granfondo Santini Ventoux

17 au 20 juin : L’Ardéchoise

28 juin : la gaillarde De Carvalho

28 juin : La Vaujany

01 juillet : le prix des Grandes Rousses

05 juillet : l'Etape du Tour Nice-Nice

12 juillet : La Pyrénéenne

05 juillet : Marmotte Granfondo Alpes

13 au 15 juillet : La Trilogie de Maurienne

18 juillet : Tour du Mont Blanc Cyclo

26 juillet : La Risoul Queyras

01er août : La Pierre Chany

08 août : Marmotte Granfondo Valais

09 août : l'étape Sanfloraine

09 août : La Madeleine

16 août : La Jean-François Bernard

16 août : La Jalabert

22 et 23 août : 24h Vélo Shimano

25 et 26 août : L'AlpinBike Lac d’Annecy

23 août : La Louis Pasteur

23 août : Mercan’Tour Bonette

22 au 28 août : Haute Route Alpes

29 août : La Maurienne Galibier

29 août : le triangle du Doubs

29 et 30 août : Ch’ti Bike Tour

30 août : Marmotte Granfondo Pyrénées

30 août GFNY Alpes Vaujany

30 août au 5 septembre : Haute Route Pyrénées

06 septembre : la cyclo'Roquefort

06 septembre : La Casartelli

12 septembre : La Picarde Baie de Somme

13 septembre : la cyclo Ventoux sud

20 septembre : La Raymond Martin

20 septembre : Mercantour Madone-Peille

19 et 20 septembre : La Dromoise

26 et 27 septembre : Les Bosses de Provence

27 septembre : La bocage Gâtinais

2 au 4 octobre : Haute Route Ventoux

Marmotte GF Pyrénées | © Marmotte Pyrénées

A l'international :