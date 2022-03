Le Tour de France débarque sur NETFLIX !

Publié le 31/03/2022 12:15

Netflix s’associe à A.S.O. pour la création d’une série documentaire sur le Tour de France 2022, avec la participation de France Télévisions.

Après avoir déjà exploré le cyclisme, notamment avec la série « Dans la roue de l’équipe Movistar » qui devrait revenir pour une troisième saison et le documentaire Icare, pour ne citer que ces deux exemples, Netflix s’attaque au Tour de France. La série Netflix sur le Tour de France sera produite par Quadbox, une joint venture entre QUAD et Box to box Films (Drive to Survive), la série retracera le parcours de 8 équipes prenant part à la Grande Boucle.

© VELO101

Une série Netflix sur le Tour de France 2022

Composée de 8 épisodes de 45 minutes, la série suivra au plus près l’ensemble des acteurs du Tour de France, des cyclistes aux directeurs d’équipe pour saisir les multiples enjeux d’une course devenue un véritable symbole international, diffusée dans 190 territoires. Elle lèvera le voile sur les coulisses de 8 équipes emblématiques, depuis la préparation jusqu’à la ligne d’arrivée : AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Équipe cycliste Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Team Jumbo-Visma et Team Quick-Step Alpha Vinyl.

Le tournage de la série Netflix Tour de France

Le tournage de la série aura lieu entre Mars et Juillet 2022 ce qui permettra à la production de suivre les équipes, les coureurs, l’organisation en amont du Tour de France puis, bien évidement, sur la grande boucle.

Date de sortie série Netflix Tour de France

La date de sortie prévue pour la série sur le Tour de France est le premier semestre 2023 soit entre Janvier 2023 et Juin 2023, il faudra donc patienter encore ! France Télévisions diffusera un documentaire de 52 minutes quelques jours avant le départ du Tour de France 2023.

Dolores Emile, Responsable des Séries Documentaires Netflix France : “C’est une grande fierté pour nous de dévoiler de nouvelles facettes du rendez-vous iconique qu’est le Tour de France. C’est une opportunité unique de s’immerger dans les histoires qui animent les hommes et les femmes qui en sont les héros !”

Yann Le Moënner, Directeur général d’A.S.O. : “Nous sommes fiers de ce partenariat avec Netflix, France Télévisions et les groupes sportifs, qui offrira aux fans une immersion inédite dans les coulisses d’équipes du Tour de France. À travers une narration complétant celle des seuls aspects sportifs de la course, le public va pouvoir découvrir d’une autre façon le défi ultime que représente le Tour de France pour les coureurs et notamment la souffrance, le dépassement de soi et le sens du collectif. Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large.”

Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions : “Partenaire et diffuseur historique du Tour de France, nous sommes heureux de participer à ce projet qui permettra à tous de vivre une partie du quotidien des champions et des équipes. Il complète ce que nous faisons chaque année pendant le Tour et nous pensons qu’il permettra d’intéresser un public encore plus nombreux à cette magnifique épreuve.”