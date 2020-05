Tests de matériel

Publié le 27/05/2020 08:00

Retrouvez le test des manchettes, jambières et sur-chaussures MB Wear appartenant à la collection Lollipop, marque italienne montante.

Jambières MB Wear | © Vélo 101

Méconnue du grand public, MB Wear est une marque italienne de vêtements pour cyclistes, coureurs et skieurs. Créée par deux anciens cyclistes professionnels, Marco Bandiera et Tiziano d’All Antonia, elle propose un large catalogue de tenues mais s’est surtout spécialisée dans les équipements « accessoires » comme les chaussettes, manchettes, jambières… Fidèle à la tradition italienne des tenues légendaires Mapei ou Domina Vacanze, MB Wear se distingue par le style et l’esthétique de ses produits. C’est très simple, il est impossible de passer inaperçu avec les produits MB Wear !

Durant tout l’hiver nous avons testé des jambières, des manchettes et des sur chaussures de la marque transalpine. Ces trois produits appartiennent à la collection Lollipop, c’est-à-dire qui fait référence au courant artistique du pop-art. Ceux qui recherchent de la sobriété, vous pouvez passer votre chemin ! Sur ces produits, la couleur dominante est rose avec plusieurs illustrations qui rappellent notamment la célèbre Marylin Monroe selon Andy Warhol. Au-delà de ce style unique, il faut reconnaître la qualité des dessins et des finitions notamment sur les coutures. De plus, les couleurs ne s’estompent pas – fort heureusement – en dépit des lavages. En bref, il s’agit de produits qu’il faut assumer fièrement dans le peloton et vous créerez rapidement de la convoitise !

Manchettes MB Wear | © Vélo 101

Au-delà des caractéristiques esthétiques, concentrons-nous maintenant sur les qualités techniques des produits MB Wear. Les jambières, ainsi que les manchettes, se distinguent par la finesse de leur tissu. Néanmoins, les jambières bénéficient quand même d’une doublure intérieure qui apporte une réelle protection contre le froid. Elles ont été testées tout l’hiver dans des conditions qui allaient jusqu’à 5/7 degrés (notre testeur vit dans le sud de la France) et à aucun moment notre testeur n’a eu froid aux jambes. En plus, les jambières remontent particulièrement haut sur la cuisse ce qui permet de couvrir vraiment toutes les jambes. Les manchettes, quant à elles, ne peuvent évidemment pas suffire pour les sorties hivernales. Elles sont toutefois opportunes à partir de 13/15 degrés surtout s’il y a des rayons de soleil.

La qualité des jambières et des manchettes réside aussi dans la qualité de leur élasticité. Trop souvent les manchettes et jambières déçoivent par l’usure des élastiques en silicone qui deviennent de plus en plus lâches. On se retrouve alors avec une manchette qui glisse sur l’avant-bras ou une jambière qui fait des plis au niveau de la cuisse. Les produits MB Wear nous ont satisfait sur la résistance de l’élasticité. D’ailleurs, les manchettes, comme les jambières, ont plutôt tendance à bien serrer voire même légèrement compresser sans pour autant gêner.

Passons au test des sur chaussures, toujours de la collection Lollipop. Ces sur chaussures ne couvrent pas intégralement les pieds et chevilles. Il s’agit simplement de « capuchons » qui enveloppent la moitié du pied et les orteils, c’est-à-dire la partie du pied par laquelle s’engouffre le froid lors des sorties hivernales. L’épaisseur de ces sur chaussures est toutefois relativement faible. Autant le dire tout de suite, ce produit ne protégera pas vos pieds en cas de grand froid, mais s’avère utile quand la barre de mercure dépasse les 0° et que vous avez malgré tout une bonne paire de chaussette adaptée. En outre, ces sur chaussures ne sont pas imperméables.

Sur-chaussures MB Wear | © Vélo 101

La mise en place des sur chaussures est aisée puisqu’il suffit de recouvrir le bout de sa chaussure avec et de bloquer le « capuchon » avec le trou prévu pour laisser passer les cales des chaussures. Durant les sorties les sur chaussures restent bien en place. En revanche, nous avons remarqué que la partie élastique – celle sur laquelle on tire pour installer les sur chaussures – a tendance à se détendre un peu au fil des utilisations. Enfin, il est à signaler que le tissu situé au niveau de la semelle se détériore assez vite si l’on marche un peu trop avec les chaussures, ce qui reste somme toute assez logique.

En conclusion, les manchettes et jambières ont donné une réelle satisfaction tandis que les sur chaussures ne nous ont pas convaincus sur plusieurs points. Côté tailles : les manchettes et jambières MB Wear Lollipop se déclinent en 4 tailles : XS, S/M, L/XL et XXL. Notre testeur mesure 1m89 pour 73 kilos et portait les tailles S/M. Les manchettes sont disponibles au prix de 39,99 € et les jambières au prix de 49,99 €. On se situe là dans une tranche de prix correcte au vu de la qualité des produits proposés. Quant aux sur chaussures, elles sont affichées au prix de 24,99 € et sont uniquement présentées en taille unique. Les quelques lavages en machine n’ont jamais altéré la taille des produits.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter https://wearmb.com/ ou poser vos questions à notre testeur sur testvelo101@velo101.com