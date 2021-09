Test des chaussures UYN Carbon Naked 2021

Publié le 20/09/2021 11:30

Nous avons eu le plaisir de tester les nouvelles chaussures UYN (Unleash your nature) Naked Carbon avec upper en tricot 3D et semelle carbone.

Ces nouvelles chaussures ont une conception dérivée de chaussette que l’on retrouve immédiatement à la prise en main avec une une conception sans coutures. La marque italienne nous propose donc une chaussure légère ( 270g dans notre taille 42) et rigide avec une semelle en carbone.

La tige est constituée d'une seule pièce de tricot 3D double épaisseur, Une fois enfilée la chaussure fait totalement corps avec le pied et se resserre à la cheville comme une chaussette. Il n’y a pas de languette et pas de coutures, on les enfile et c’est tout. Il n’y a aucun pli et pas de possibilité de languette qui viendrait à bouger. La forme « chaussette » pourrait laisser penser que l’on va vite avoir chaud à l’intérieur mais il n’en est rien, nous les avons testées avec les chaussettes de la même marque, les UYN Biking aero (conçues pour les températures élevées) avec une épaisseur que l’on peut qualifier de moyenne et la conception 3D qui habille l’ensemble de la chaussure permet une très bonne respirabilité.

Bien que l’on pourrait croire à une certaine fragilité du matériau en regardant de près, ce joli tricot dans lequel est conçu la chaussure est un fil Hi-Force développé par UYN annoncé comme fortement résistant à l’abrasion.. Vous nous excuserez, nous n’avons pas éprouvé la résistance lors d’une chute. En usage normal, sur un mois et demi de test aucune usure prématurée à déplorer.





Une chaussure confortable et rigide

L'intérieur de la chaussure est quant à lui conçu à partir du fil Natex, 100% d'origine végétale. Le Natex est annoncé comme 25% plus léger que le nylon traditionnel avec un séchage 50% plus rapide. Ce matériau contribue à réduire davantage le poids de la chaussure et à garder le pied au frais et au sec en toutes conditions. La semelle anatomique est elle conçue dans une fibre de chanvre entièrement naturelle. Lors de notre test réalisé avec les chaussettes UYN Biking Aero nous n’avons pas remarqué d’humidité excessive, la semelle de propreté joue bien son rôle de dispersion de l’humidité, le pied reste au sec.



Le design épuré de la chaussure témoigne de son confort au pied, mais qu’en est il de la rigidité ? et du transfert de puissance ? sous le tricot 3D cache une structure et un système de fermeture qui permet de compenser le manque de rigidité que peut apporter une conception en chaussette sans coutures, le talon et la pointe sont plus rigides grâce au système Exoframe (matériau fabriqué en recyclant la couche intermédiaire utilisée pour créer le verre feuilleté pour l'industrie automobile) qui permet au pied d’être bien stable et de bien restituer la puissance lors des accélérations. La rigidité latérale est elle aussi présente.

La semelle exterieure est quant à elle composée de 7 couches de carbone, la rigidité est exemplaire et une fois sur la route on sent que le pied fait corps avec la pédale, le retour d’information est très bon « malgré » le confort de la paire.

En ce qui concerne le système de fermeture il se fait via une seule molette crantée, là ou d’autres marques proposent une ou deux molettes BOA et/ou scratch. A l'usage le confort est toujours présent nous n’avons pas ressenti de point de pression ni au contraire de manque de maintien mais l’ajustement manque un peu de précision. Mention bien pour la molette ou une pression sur le bouton relâche un seul cran pratique pour réajuster efficacement sans s’arrêter.

Pour conclure

L’équilibre entre confort et recherche de la performance est savamment dosé ce qui en fait une paire que vous pouvez aussi bien utiliser lors d’une sortie du week-end ou lors d’une cyclo. Testées sur un total de 345km avec des sorties courtes d’une 30aine de Km et d’autres dépassant les 100km, la ventilation est excellente, en hiver il faudra prévoir un couvre chaussure. Concernant l’étanchéité le revêtement est déperlant mais ne parvient tout de même à empêcher l’eau de s’infiltrer plus rapidement que sur d’autres chaussures. La texture n’aidant pas à évacuer l’eau. Cependant la respirabilité fait que le pied sèche rapidement. Ces chaussures sont agréables car confortables pour des semelles carbone, plutôt destinées à des températures moyennes à élevées, notez aussi qu’elles taillent un peu grand, si vous êtes entre deux pointures préférez la taille en dessous.