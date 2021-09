Test du maillot UYN Airwing et cuissard Ridemiles

Publié le 30/09/2021 11:00

Maillot UYN Airwing et Cuissard Ridemiles, nous avons testé ces équipements destinés aux températures douces.

Nous avons eu la chance de tester un ensemble de chez UYN (Unleash your Nature), marque Italienne curieuse et innovante qui s’efforce de toujours proposer des produits présentant de l’innovation technique, comme nous avons pu le constater lors du test des Chaussures Naked Carbon.

© Velo 101

Au déballage

L’ensemble que nous avons testé est le maillot UYN Airwing manches courtes, associé au cuissard à bretelles Ridemiles. Un ensemble plutôt destiné aux températures élevées bien que le cuissard puisse aisément faire les intersaisons en fonction de la région ou vous habitez !

Tout d’abord le maillot, UYN livre dans une boite en carton contenant deux rabats qui présentent toutes les technologies utilisées dans la conception, un packaging plutôt sympa en accord avec le tarif de 159€ du maillot. Au déballage on a l’impression que plusieurs mailles sont utilisées, sur le haut du maillot on retrouve une matière douce au toucher sans cette impression de matière technique que l’on rencontre plus couramment, le travail sur les manches et épaules est aussi remarquable avec une texture 3D agréable à l’oeil mais qui facilite aussi la mobilité, le confort et la respirabilité (Selon UYN le coefficient aérodynamique est aussi amélioré). Le dos est composé d’une grande pièce technique micro perforée très fine et très respirante. On sent qu’il y a un gros travail derrière ce maillot.

© Velo 101

Le cuissard est lui aussi livré dans une boite similaire avec des explications sur sa conception. Il est constitué de deux matières : un tricot sur l’extérieur des jambes et un lycra au niveau du fessier et de l’entrejambe. Deux niveaux de densité donc et aucune couture dans la zone fessière. Ici aussi le produit présente bien a l’air confortable, le chamois est épais et la matière laisse à penser que la chaleur sera bien évacuée. La matière est très lisse et douce mais passons à ce qui nous intéresse : la route !

© Velo 101



© Velo 101



Le test route

Une fois enfilé l’ensemble tombe parfaitement, le maillot peut sembler très serré à premiere vue mais une fois fermé il est très confortable et donne une sensation de seconde peau, contrairement aux matières plus classiques, ici aucun picotement ou sensation de peau qui gratte on est aussi à l’aise qu’en tee-shirt. Le cuissard a aussi une ergonomie bien pensée, les jambes sont d’une dimension parfaite et petit plus ce n’est pas une bande élastique avec bande antidérapante que l’on retrouve au bout des jambes mais une maille tramée qui viens compresser la cuisse, c’est confortable et plus agréable sur la peau. Cerise sur le gâteau cela ne remonte pas. La position des bretelles est elle aussi parfaitement confortable. Décidément cet ensemble se se veut très bien pensé tant au niveau des matières que de l’ergonomie.

© Velo 101

Nous avons testé l’ensemble sur des sorties présentant des écarts de température sensibles, au mois d’aout avec une température de 28° le maillot, qui parait plutôt épais lorsque l’on s’apprête à sortir le vélo s’avère très respirant, doux et absorbant bien l’humidité, à l’usage donc cette sensation de seconde peau est présente et l’on a pas le réflexe d’ouvrir la fermeture éclair après quelques dizaines de kilomètres. Lors d’une sortie matinale de septembre avec une température de 14° l’équilibre entre isolation et respirabilité était appréciable.

Le cuissard quand à lui apporte une bonne compression et le chamois se veut confortable et respirant. Plutôt proéminent, il ne gène pas du tout une fois assis et au pédalage aucune irritation ou frottement n’est venu gâcher nos sorties.

En conclusion

UYN nous propose ici deux très bon produits, alors bien sûr il faut y mettre le prix 159€ pour le maillot et 159€ pour le cuissard mais la qualité est bel et bien au rendez vous, les matériaux et finitions sont bons. Le tricot est original et le design recherché bien qu’il puisse paraitre trop audacieux aux yeux de ceux qui aiment les dessins plus classiques.