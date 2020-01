Tests de matériel

Publié le 08/01/2020 08:00

Rapha lance Rapha Custom, un service de personnalisation de textile cycliste. Grâce à une plateforme simple d'utilisation et une liberté de création, on peut ainsi vêtir le maillot de ses rêves.

Premier semestre 2019, Rapha lançait son service de personnalisation de vêtements pour cyclistes. Un service destiné aux "clubs" (on entend par là un groupe de coureurs, pas nécessairement affiliés à une fédération) avec un tarif dégressif appliqué en fonction du nombre de pièces commandées. Jusque là, pas de nouveauté puisque d'autres marques de textile cycliste proposent une ouverture de leurs produits aux clubs. Mais Rapha fait mieux en simplifiant drastiquement le processus de conception/création grâce à sa plateforme Rapha Custom. On peut ainsi créer, en ligne et en quelques minutes, le design de son maillot.

Le résultat nous plaît et est conforme à nos attentes | © Vélo 101

Tout d'abord, passons en revue les différents produits personnalisables. Sont proposés, deux types de maillots à manches courtes, un type de cuissard, un gilet et un maillot de corps. Chaque produit étant décliné en version homme et femme. On trouve dommage de ne pas avoir de maillot à manches longues ou de cuissard long au catalogue. Pour en obtenir, il faudra se diriger vers la boutique habituelle de Rapha. Toutefois, Rapha nous a confirmé que de nouveaux produits viendront complérer le programme Custom en cette année 2020.

Pour chaque type de produit personnalisé, un minium de 5 pièces doit être commandé. Le panachage des tailles est évidemment possible.

Le choix des motifs du maillot sur la plateforme Rapha Custom | © Vélo 101

Pour les besoins de ce test, nous avons personnalisé un maillot à manches courtes, le Pro Team Midweight Jersey. La personnalisation démarre par le choix du fond du maillot. 8 possibilités de fonds s'offrent à nous. Arrive ensuite l'étape du choix des motifs et des couleurs. Toutes les parties du maillot sont concernées : buste, dos, épaules, manches, col, côtes, poches. A noter que l'on peut dépareiller une manche/un côté de l'autre, c'est un excellent point, nous ne sommes pas bridé de ce côté. Il est possible de panacher les motifs, d'agrandir leur échelle et de les faire pivoter. Le choix est vaste et les possibilités presque infinies. La palette des couleurs est elle aussi très large : nous avons comptabilisé 379 couleurs, pour rester au plus près de l'idéal de chacun. S'il venait à manquer une couleur, un contact avec Rapha (custom@rapha.cc) est possible pour reproduire la couleur désirée.

Des centaines de couleurs sont proposées dans le configurateur | © Vélo 101

Une fois ces étapes définies, il est possible d'ajouter un ou plusieurs logo(s) ou texte(s). Là encore, ils sont apposables sur plusieurs parties du maillot. Ce logo est importable depuis son ordinateur, ce qui facilite vraiment la mise en œuvre. On peut ainsi avoir directement un visuel du maillot dans son ensemble. Une dernière étape qui concerne la finition du maillot vient parfaire la personnalisation. Cette étape intervient sur la couleur du logo Rapha, sur la couleur du zip et de la bande de grip du maillot. La personnalisation est alors terminée.

La réception des maillots se fait environ 8 semaines après la commande | © Vélo 101

Le maillot s'enregistre alors sur son compte Rapha (à créer ou s'y connecter). Sa production est consultable via ce compte et on peut y opérer des modifications à tout moment. Il est aussi possible de partager un lien de sa création à d'autres personnes, pratique pour donner un aperçu à ses camarades. Sur ce compte Rapha, on trouve aussi un guide des tailles et la tarification en fonction du nombre de maillots commandés. Pour notre maillot, les prix démarrent à 140€ par unité pour 5 à 9 maillots commandés, 120€/u pour 10 à 24 maillots, 110€/u pour 25 à 49 maillots, 100€/u pour 50 à 99 maillots et 95€/u pour 100 maillots et plus.

Le maillot présente une belle finition et bon niveau de détail | © Vélo 101

Il faut compter 8 semaines entre le moment où la commande est passée et la réception des produits. A la découverte de nos maillots personnalisés, un seul mot nous vient à la bouche : superbe ! Le résultat est conforme à nos attentes, les maillots sont exactement comme nous les avions imaginés. Les couleurs, les motifs et les logos sont respectés, avec la qualité Rapha que l'on connaît. Nous vous donnons maintenant rendez-vous au mois de mai pour le test de ce maillot Rapha Custom, à vélo cette fois.

Plus d'informations sur www.rapha.cc/custom. Pour toute question sur ce test, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com.