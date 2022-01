Test du sous vêtement technique hiver manches longues UYN EVOLUTYON

Publié le 27/01/2022 15:00

Premier test des produits de la gamme hiver de chez UYN Unleash Your Nature avec le sous vêtement haut manches longues EVOLUTYON.

La marque italienne UYN, présente sur le marché depuis 70 ans est connue pour être en perpétuelle recherche afin de développer des produits performants et confortables, ils disposent d’un département R&D fort dynamique et proposent souvent des produits au design et / ou aux matériaux disruptifs toujours dans une optique performance, design et confort. À noter que toute la production UYN est Européenne.

Pour ce test, nous avons reçu le sous maillot manches longues de la collection « Evolutyion », une collection qui comprend des maillots manche longue, courtes, avec col relevé et collants, la collection est destinée à la mi-saison ou l’hiver à des températures moyennes oscillant entre 5° et 15° et aux activités à forte intensité.

Premier contact

Au premier contact la sous couche est travaillée, plusieurs tissages, plusieurs couleurs, le toucher est agréable moelleux presque duveteux. Une fois enfilé le sous vêtement technique forme une seconde peau, il est confortable, et ce, notamment grâce à la conception sans coutures.

Detail intérieur du col | ©Velo101

Les différents tissages des mailles offrent une bonne tenue et les zones du torse et du dos offrent la flexibilité nécessaire pour ne pas gêner les mouvements, tout comme la zone des aisselles qui se fait oublier, UYN appelle ça l’Hypermotion avec la zone des épaules qui est constituée d'une seule pièce de matière, sans coutures verticales pour un meilleur soutien des muscles et de la posture.

© Velo101

Concernant la taille si vous prenez habituellement du M je vous conseille le L/XL ou bien de consulter le guide des tailles UYN pour ne pas faire d’erreur à noter aussi que les manches sont plutôt longues.

La sous couche technique UYN Evolutyon en action

J’ai eu l’occasion de tester ce sous vêtement dans plusieurs situations, route, VTT, running et ski; Les sensations ont toujours été bonnes le natex, cette fibre végétale100% naturelle utilisée dans la conception est un matériau doux et agréable sur la peau. Il est aussi léger puisqu'il pèse 25% de moins que le nylon traditionnel, et surtout, sèche jusqu’à 50% plus rapidement.

© Velo 101

Je vous confirme que ce n’est pas que du marketing, et que cela se ressent à l’utilisation notamment lorsque l’on ouvre le maillot ou la veste après un effort intense, on ne ressent pas cette sensation de froid « mouillé » désagréable que l’on peut ressentir avec d’autres matériaux. Le sous vêtement respire bien tout en conservant ses propriétés isolantes de maintien de la chaleur. Les zones pectorales et dorsales présentent un tissage plus respirant qui permet à la transpiration de mieux s'évacuer ce qui fait là aussi gagner en confort.

© Velo 101

Le sous vêtement technique présente une maille plus épaisse et stretch au niveau des épaules ainsi qu'aux coudes ce qui facilite les mouvements. Testé avec une veste Endura SL3 avec une température de 8° ainsi qu'une veste Gore Tex C5 Infinium Thermo Jacket sous 10° la sous couche UYN ne bouge pas, ne génère pas de frottements inconfortables et l'on en oublie même sa présence.

© Velo 101

En conclusion

Ce sous vêtement manches longues répond à tous les critères de ce que l’on peut attendre d’un tel produit, UYN proposant comme à son habitude un produit de qualité, bien pensé et au design original, il est confortable, ne gêne pas et sèche rapidement. Si les températures hivernales chez vous tombent facilement sous le zéro, je ne peux que vous conseiller de passer sur la gamme Fusyon qui utilise la laine mérinos et le cachemire dans la conception de ses produits.

Affiché au tarif de 79€, il est disponible ici en promotion à 55,99€