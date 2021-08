Alexander Cepeda, roi de Savoie !

Publié le 08/08/2021 20:34

Le coureur équatorien remporte le Tour de Savoie Mont-Blanc 2021, succédant ainsi au palmarès à Pierre Rolland.

Au vu de la maîtrise affichée cette semaine, il y a fort à parier que l’on entendra régulièrement parler du champion d’équateur lorsque la route s’élèvera.

Est-ce que c’est parce que c’est un fabricant de jouets que l’équipe Androni-Giocattoli brille par sa jeunesse sur cette 23ème édition du Tour de Savoie Mont-Blanc ? Le jeune colombien Santiago Umba, 18 ans et première saison professionnelle au compteur, affiche les traits d’un cadet lorsqu’il monte sur le podium protocolaire afin d’endosser le maillot blanc. Troisième du général, le grimpeur au visage de bambin ferait presque passer Roland Thalmann, le suisse de Voralberg-Santic deuxième du général et âgé de 28 ans, pour un vieillard sur les photos de groupe.

Le podium - Tour de Savoie | © Anthony Georges



Sur la plus haute marche du podium trône celui qui s’est déjà illustré dans la région par le passé lors du Tour de l’Avenir, Alexander Cepeda. Victorieux en patron lors de la seconde étape au sommet du Galibier, il passera le reste de la semaine à contrôler ses rivaux. Lors de l’étape-reine menant le peloton à La Toussuire, le frêle sud-américain démontrera à nouveau sa supériorité en attaquant et distançant ses rivaux dans l’ultime ascension, échouant toutefois à la deuxième place de l’étape derrière Alexis Guérin, parti en solitaire quelques kilomètres plus tôt.

Une ultime étape marquée par la chute de l’un des héros de cette semaine savoyarde : Alan Boileau. Le coureur finistérien de la B&B est tombé à plus de 60 km/h alors qu’il roulait dans le groupe de tête. Le natif de Morlaix aura tout connu durant cette semaine de course : le pire avec un vendredi noir, il était souffrant, et cette chute aujourd’hui comme le meilleur avec une sublime victoire d’étape à Aussois dans des conditions météos délicates et un maillot de meilleur grimpeur. Une consécration pour celui qui avait brillé en début d’année lors du Tour du Rwanda et qui aspire désormais à franchir un nouveau cap.

Le Tour de Savoie Mont-Blanc qui mêle depuis sa création professionnels et amateurs tient à ce mélange. Une alliance qui permet l’éclosion de jeunes talents et permet à certains de franchir le pas entre les deux mondes. Tao Quemere, amateur au Vélo Club Villefranche, s’est régulièrement montré aux avant-postes et son maillot distincitif de #chouchou démontre le bienfait de ce choix de la direction.



Alexander Cepeda est lui déjà professionnel depuis l’année dernière, mais sa victoire dans la course des rois de la montagne pourrait lui faire franchir un cap, tant en terme de notoriété que de confiance en soi. L’avenir appartient peut-être à celui que l’Amérique du Sud compare déjà à Egan Bernal.

Interview d' Alexander Cepeda, Androni-Giocattoli-Sidermec, vainqueur du Tour de Savoie-Mont-Blanc 2021

Velo 101 : Quel est votre sentiment après cette semaine et cette très belle victoire ?

A.C : C'est une victoire assez belle pour moi. Je crois que l'équipe a beaucoup apporté. Nous sommes tous heureux.

Velo 101 : Depuis quelques années, l’Équateur devient un pays qui compte dans le monde du cyclisme.

A.C : Oui je pense qu'en Équateur le cyclisme en ce moment poursuit sa marche en avant. Nous avons vu que Carapaz a ouvert de nombreuses portes et nous espérons qu'à l'avenir l'équateur sera une place forte du cyclisme.

Par Anthony GEORGES