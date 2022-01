Les étapes et profils du UAE Tour 2022 en détail

Publié le 18/01/2022 19:35

Deux arrivées au sommet, quatre étapes sprint et un contre-la-montre dans la ville d'Ajman attendent les coureurs pour la 4ème édition de l'UAE Tour, qui débutera le 20 février.

Départ du UAE Tour le 20 février 2022

Le parcours officiel, les maillots et les sponsors de la quatrième édition de l'UAE Tour ont été annoncés. L'édition de cette année comprendra quatre étapes pour les sprinters, deux étapes de montagne adaptées aux grimpeurs du peloton et un contre-la-montre individuel de 9 km de long et à grande vitesse. La seule et unique course WorldTour au Moyen-Orient, l'UAE Tour, donnera le coup d'envoi du calendrier UCI WorldTour 2022 avec 1081 km de course répartis sur sept étapes du 20 au 26 février 2022. La course, qui traverse un mélange diversifié de paysages, présentera un dénivelé de 3500m, dont la quasi-totalité est concentrée dans les étapes 4 et 7.

Le détail des étapes et profils du Tour des Emirats Arabes Unis 2022





Étape 1 - Al Ain Water Stage - Madinat Zayed - Madinat Zayed (185 km)

Une étape qui se déroule entièrement dans le désert. Le départ et l’arrivée suivent environ 45 km de routes droites. Une fois à Liwa, le parcours entre dans une zone de dunes qui constituent l'essentiel du dénivelé de l'étape. Une série de bosses sera parcourue deux fois pour amener les coureurs à la dune de Moreeb. Après avoir passé Liwa pour la deuxième fois, le parcours suit le même chemin pour revenir à Madinat Zayed. Pour le dernier km, un parcours urbain parfaitement rectiligne qui emprunte des avenues larges et droites, sans aucun obstacle.

Étape 2 - Étape International Holding Company - Île Hudayriyat - Brise-lames d'Abu Dhabi (173 km)

Une étape autour de la ville d'Abu Dhabi. Elle part de l'île d'Hudayriat et se déroule dans sa première partie à Abu Dhabi pour atteindre le pont Sheikh Zayed (arch. Zaha Hadyd) et ensuite Khalifa City. Après la mi-parcours à Al Wathba Camel Track, le parcours passe par Al Falah pour converger vers Yas Marina et se diriger vers Saadiyat Island et la Corniche avant d'atteindre Abu Dhabi Breakwater, où un sprint du peloton est attendu. Les 5 derniers kilomètres restent sur une large route avec des virages serrés menant à la ligne d’arrivée.

Étape 3 - ITT Ajman (9km)

Un contre-la-montre individuel qui se déroule entièrement à Ajman et présente un parcours très rapide avec seulement un demi-tour à peu près à la moitié du parcours. La route est parfaitement plate et large avec des virages à grand rayon.

Étape 4 - Fort de Fujairah - Jebel Jais (181 km)

C'est la première des deux étapes de montagne très probablement décisives du Tour des Émirats Arabes Unis. Elle est divisée en deux parties distinctes : la première est une approche ondulée de la montagne finale à travers le désert et la seconde est la dernière vingtaine de kilomètres de montée continue jusqu'à l'arrivée. Le départ se fait de Fujairah, traversant les zones désertiques en bordure des montagnes Hajar vers Ras-al-Khaimah, dont la capitale n'est pas traversée par la course, qui se dirige directement vers la montagne Jebel Jais. La montée finale de l'étape est d'une longueur d'environ 20 km à un taux de 5% presque constant, avec des pentes légèrement plus raides d'environ 7% dans les 2 derniers kilomètres. Le montée finale serpente dans des virages en épingle sur une route très large. Les pentes restent principalement autour de 4/5% dans la première partie de la montée et 5/7% dans la seconde avec une pointe à 9% à 2 km de l'arrivée.

Étape 5 - Étape de Marjan - Corniche de Ras al Khaimah - Île d'Al Marjan (182 km)

L'étape débute à Ras-al-Khaimah pour traverser le désert après le départ. Au pied du Jebel Jais, elle se dirige ensuite vers Umm al Quwain et traverse à nouveau le désert vers le nord pour atteindre presque Ras al Khaimah avant de se diriger vers l'île de Marjan pour le sprint final. L'ensemble du parcours se déroule sur des routes larges, bien pavées et essentiellement rectilignes à travers le désert où le vent et parfois le sable peuvent affecter le peloton.





Étape 6 - Étape de l'Expo 2020 (180 km)

L'étape de la ville de Dubaï, au départ de l'Expo 2020 Dubai. La première partie des étapes se déroule dans le désert, touchant des lieux familiers : Dubai Sports City, Silicon Oasis Meydan Racecourse jusqu'à atteindre les Emirates Towers. Le parcours traverse Jumeirah Road, Palm Jumeirah et les îles Jumeirah avant de revenir à l'Expo 2020 de Dubaï. Le parcours se déroule entièrement sur des routes très larges, essentiellement rectilignes, entrecoupées de grands ronds-points bien pavés. Les coureurs peuvent rencontrer un peu de sable en cas de vent lors des sections désertiques.

Étape 7 - Étape Mubadala - Al Ain - Jebel Hafeet (148 km)

C'est l'étape classique de montagne du Tour des Émirats Arabes Unis. La première partie de l'étape suit la route habituelle autour d'Al Ain, en passant par de nombreux sites bien connus (Al Ain Zoo, Al Qattara, Al Hili, Al Ain Oasis) avant de revenir, après une longue boucle dans le désert, à Green Mubazzarah où l'ascension finale de 10 km du Jebel Hafeet est le dernier " juge " de la course. La montée finale serpente le long de larges virages en épingle sur une route à 3 voies. Les pentes tournent autour de 8-9% avec un pic à 11% à 3 km de l'arrivée. Il y a une très courte descente dans les derniers km avant la dernière rampe.