L'UAE Tour ouvrira la saison WorldTour 2022

Publié le 28/10/2021 20:05

Le Conseil des sports d'Abu Dhabi a confirmé que la quatrième édition de l'UAE Tour, la seule et unique course du World Tour au Moyen-Orient, se déroulera du 20 au 26 février 2022.

La course, organisée en collaboration avec RCS Sport, l’organisateur du Giro d’Italia entre autres, devrait donner le coup d'envoi du calendrier des courses UCI WorldTour 2022, avec un départ et une arrivée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

© UAE Tour

L’UAE Tour 2022 traversera différents paysages avec le la montagne, des routes côtières et désertiques, ainsi que des rues de ville, à travers ses sept étapes. Le Tour des Emirats Arabes Unis 2022 s'appuiera sur le succès de ses trois éditions précédentes remportées par Primoz Roglic en 2019, Simon Yates en2020 et plus récemment le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar en 2021. Le parcours officiel du Tour des Emirats Arabes Unis 2022 ainsi que les profils seront présentés plus tard au mois de janvier 2022.

© UAE Tour



Depuis sa première édition en 2019, l'UAE Tour continue de se renforcer, l'édition de cette année accueillant pour la toute première fois la liste complète des 19 formations UCI WorldTeams. Les images de la course de 2021 ont été diffusées dans 200 pays, tandis qu'au niveau national, le succès de la seule et unique course WorldTour au Moyen-Orient a eu un effet durable sur le cyclisme dans la région.

© UAE Tour

SE Aref Hamad Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d'Abu Dhabi, "Le UAE Tour a parcouru un long chemin depuis la pandémie post Covid pour planifier la quatrième édition du UAE Tour.

"Après un circuit 2021 des Emirats Arabes Unis difficile mais réussi au milieu de la pandémie de coronavirus, nous envisageons maintenant d'accueillir la course d'ouverture de l'UCI WorldTour 2022", a-t-il déclaré.

« L'édition 2022 coïncide avec l'Expo 2020 Dubaï et nous sommes vraiment ravis de faire partie de cet événement mondial. De toute évidence, nous recherchons un événement plus important et jouons un rôle plus important pour présenter les Émirats arabes unis comme un lieu mondial".

Fabrizio d'Amico, directeur de l'exploitation de RCS Sports and Events DMCC, a déclaré : « L'UAE Tour s'est renforcé d'année en année et est resté la seule et unique course du World Tour au Moyen-Orient.

"Alors que nous envisageons la 4e édition, nous n'aurions pas pu arriver ici sans le soutien énorme et indéfectible reçu par les dirigeants du pays et les entités gouvernementales qui ont été cruciaux dans l'exécution de la course pendant l'épidémie ou la pandémie plus tôt cette année.

"Nous sommes honorés de travailler main dans la main avec le Conseil des sports d'Abou Dhabi pour organiser cet événement et grâce à leur vision, la course s'est imposée comme l'un des meilleurs coureurs impatients de participer.

"C'est également une période extrêmement excitante pour les Emirats Arabes Unis car ils accueillent l'Expo 2020 et nous sommes impatients de présenter une fois de plus la beauté et les capacités des Emirats Arabes Unis en tant qu'organisateur sportif mondial."