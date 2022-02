UAE Tour 2022 : Tadej Pogacar, Adam Yates et Tom Dumoulin prêts à se battre pour le maillot rouge

Publié le 10/02/2022 11:40

Tadej Pogacar et Adam Yates poursuivent leur rivalité sur le UAE Tour, tandis que Tom Dumoulin revient à la course pour la première fois depuis 2019

Romain Bardet les rejoint pour ses débuts dans l'UAE Tour, aux côtés de João Almeida et Jai Hindley. La première étape débutera le 20 février.

Adam Yates et Tadej Pogacar en route vers le sommet du Jebel Hafeet.

Émirats Arabes Unis, 10 février 2022 - Les organisateurs de l'UAE Tour, le Conseil des Sports d'Abu Dhabi, révélent aujourd'hui les prétendants à la victoire finale attendus pour la quatrième édition de la seule et unique course UCI WorldTour au Moyen-Orient, qui débutera le 20 février.

Le vainqueur de l'UAE Tour de l'année dernière et double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), revient à la course pour 2022. Le coureur slovène sera rejoint sur la ligne de départ par son nouveau coéquipier João Almeida, dont le palmarès comprend une 4e et une 6e place au Giro d'Italia. Almeida participera à son deuxième UAE Tour, après avoir terminé troisième au classement général de la course de l'année dernière.





João Almeida attaque à l'avant du peloton.

L'UAE Team Emirates devra faire face à une forte opposition de la part des dix-sept UCI WorldTeams et des trois ProTeams qui participeront à la course cette année, dont beaucoup ont sélectionné des coureurs qui visent le classement général.

Adam Yates, de l'équipe INEOS Grenadiers, fait partie de la liste des challengers. Sa présence poursuit une rivalité à la course qui a commencé en 2020, l'année où le coureur britannique a devancé Pogacar au classement général de l'UAE Tour d'une minute et une seconde pour remporter la victoire générale. L'année suivante a vu un résultat inverse, avec Pogacar ramenant le maillot rouge du leader à la maison grâce à un avantage de 35 secondes sur Yates, deuxième au classement général. Le score étant réglé à 1-1, le coureur des INEOS Grenadiers cherchera à faire 2-1 en sa faveur ce mois-ci.

La quatrième édition de la course marque également le retour de Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), qui a participé pour la dernière fois au Tour des Émirats arabes unis en 2019, participant à son édition augurale. Après une pause du cyclisme professionnel, 2022 est une grande année pour le coureur néerlandais, qui cherche à faire ses preuves sur un Grand Tour cette saison. Dumoulin cherchera sans doute à s'appuyer sur la 6e place au classement général qu'il a obtenu lors du Tour des Émirats arabes unis 2019 et à commencer sa saison WorldTour par un bon résultat.

Pogacar, Almeida, Yates et Dumoulin sont également rejoints par Romain Bardet (Team DSM) et Jai Hindley (BORA-Hansgrohe). Bardet participera à la course pour la première fois, ajoutant le Tour des Émirats arabes unis à un palmarès qui comprend deux podiums du Tour de France et de multiples victoires d'étapes de Grand Tour. La présence de Hindley, quant à elle, ajoute encore plus d'expérience au sommet du cyclisme au peloton de l'UAE Tour de cette année, puisque l'Australien de 25 ans a déjà pris la deuxième place au classement général du Giro d'Italia et du Tour de Pologne au cours de sa prometteuse carrière.





Tadej Pogacar battant Adam Yates au sommet du Jebel Hafeet en 2021.

Le Tour des Émirats arabes unis 2022 sera certainement le théâtre d'une lutte acharnée pour le classement général, grâce à un parcours comprenant deux étapes de montagne et un contre-la-montre individuel de 9 km de long et à grande vitesse. Sur les sept étapes du Tour, les coureurs couvriront 1058 km et 3500 m de dénivelé, dont la quasi-totalité est concentrée dans les arrivées au sommet des étapes 4 et 7, au Jebel Jais et Jebel Hafeet.

Quatre étapes de sprint sont également prévues pour attirer les meilleurs sprinteurs du monde, dont beaucoup seront annoncés dans les prochains jours. Les six coureurs dévoilés aujourd'hui seront rejoints par d'autres prétendants au titre de champion du monde, dont la liste complète provisoire sera communiquée en temps voulu.