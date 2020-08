Publié le 16/08/2020 18:50

Une grosse écurie Jumbo-Visma, Ineos sans contrôle, des Français au rendez-vous, léger ralentissement pour Roglic, Kruijswijk, Bernal et Quintana dans la préparation pour le Tour. Retour sur un Dauphiné palpitant de bout en bout.

L’une des plus belles courses à étapes vient de se terminer avec la 72ème édition du Critérium du Dauphiné. Un condensé de montagne sur 5 jours avec le plateau du futur Tour de France, autant dire que le niveau était extrêmement relevé.

Dès le premier jour sur l’étape la plus facile, mais tout de même bien ondulée, le peloton s’est joué la victoire sur une arrivée pour puncheurs à Saint-Christo-en-Jarez. Après ses deux victoires italiennes, sur le Strade Bianche et Milan San Remo, le Belge Wout Van Aert (Jumbo Visma) était plein de confiance et il n’y a pas eu photo. Un train d’enfer avec les grimpeurs de son équipe et lorsqu’il a fourni l’ultime effort, personne n’a été en mesure de rivaliser avec lui. Quel retour après sa mauvaise chute lors du dernier Tour de France !

Le podium du général | © Critérium du Dauphiné

Deuxième jour et déjà une arrivée au sommet avec le Col de Porte, en Chartreuse au-dessus de Grenoble. 16,6km à 6% de moyenne, les grimpeurs ont pu se tester. Qui de Jumbo-Visma ou d’Ineos pour tenir la baraque ? C’est la formation d’Egan Bernal qui a imposé son tempo, menant à une élimination par l’arrière. Le dernier à s’écarter, Pavel Sivakov, a un peu plus de 2km du sommet, aurait pu faire penser à l’attaque d’Egan Bernal mais ça n’a pas été le cas. Légèrement en difficulté, le Colombien s’est contenté de suivre alors que Primoz Roglic a une nouvelle fois dominé les débats en faisant un dernier kilomètre tout en puissance.

Pas de transition vendredi, au contraire, un gros morceau était au menu avec le Col de la Madeleine et les 15km de la montée finale vers Saint-Martin-de-Belleville. L’Italien Davide Formolo (UAE Emirates) a réalisé un coup « fort solo ». En effet, présent dans la bonne échappée il a distancé tous ses compagnons dans la Madeleine pour faire un long raid solitaire, payant, puisqu’il résiste et s’impose avec 33 secondes d’avance sur les favoris. Une belle victoire pour l’Italien ! Sur cette étape Primoz Roglic (Jumbo Visma) semble toujours intouchable, il a réglé facilement le sprint pour la deuxième place, les Français Pinot et Martin tiennent bien leur place, alors qu’Egan Bernal (Ineos) a craqué dans le dernier kilomètre, cédant quelques précieuses secondes.

Thibaut Pinot a tout donné jusqu'au bout | © Critérium du Dauphiné

Samedi était la journée pour l’échappée au long court. 8 coureurs ont pu aller au bout, avec les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Du côté des favoris, la bagarre a été moindre puisqu’ils arrivent à 17 au sommet de l’altiport à Megève. Le leader du général Roglic (Jumbo-Visma) a été victime d’une chute et a d’ailleurs perdu son coéquipier Steven Kruijswijk dans cette dernière. Les Français Pinot, Barguil, Martin, Bardet et Rolland étaient dans le coup. De bon augure pour le Tour et nous sommes impressionnés par la forme de Guillaume Martin (Cofidis) qui pointe en 3ème position du classement général, juste derrière Thibault Pinot (Groupama-FDJ), à un jour de la fin.

Aujourd’hui un gros morceau était au programme avec un enchainement de cols, pas un mètre de plat, avec une nouvelle arrivée sur l’altiport de Megève. A noter le forfait du leader provisoire Primoz Roglic, qui a préféré mettre l’accent sur la récupération suite à sa chute d’hier. Son jeune équipier Sepp Kuss n’a pas loupé l’occasion, carte blanche en l’absence de son leader, il s’impose en solitaire et confirme ainsi sa grande démonstration de toute la semaine. Second du jour, Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) fait coup double en s’adjugeant le classement général. Il devance donc les deux Français, Thibaut Pinot de 29 secondes et Guillaume Martin de 41 secondes.

Roglic non partant aujourd'hui | © Jumbo Visma

L’un des points forts de ce Critérium du Dauphiné est l’ascension montante de Guillaume Martin, qui a prouvé qu’il avait les qualités pour tenir tête aux cadors, en étant toujours dans le match pour la victoire et en se classant 3ème du général ce soir. On notera aussi le très bon timing de Thibaut Pinot dans sa préparation en vue de la Grande-Boucle. On le sent confiant, dans son élément, et concentré sur la suite. D’autres tricolores sont dans les clous avec Romain Bardet et Warren Barguil, tous les deux dans le top 10 du général.

On peut aussi relever la supériorité de Primoz Roglic et de son équipe en général avec l’impressionnant Américain Sepp Kuss, beau vainqueur aujourd’hui. Malheureusement son forfait du jour laisse l’interrogation sur ce qu’il aurait réalisé aujourd’hui, mais sur les quatre premières étapes il était une jambe au-dessus. La question est de savoir si son pic de forme n’arrive pas trop tôt ? Étant donné que nous sommes à deux semaines du départ du Tour et à un mois de la dernière semaine…

Chute sans grande conséquence pour Sivakov | © Ineos

Les points d’ombre nous viennent de la formation Ineos avec Egan Bernal (Ineos) qui déclare forfait au matin de la quatrième étape, sans donner plus de raison. Quant à Geraint Thomas et Chris Froome, tous deux vainqueurs du Tour, ils ont joué le rôle d’équipier mais sont loin de leur niveau. Geraint Thomas termine 37èmedu général à plus de 53 minutes du vainqueur, et Chris Froome 71ème à 1h26… Cela paraît compliqué d’imaginer un retour au plus haut niveau courant Septembre car aujourd’hui, il y a un fossé. Le plan B pourrait être avec le Russe Pavel Sivakov, très en jambes depuis la reprise des courses. Petit bémol aussi du côté de la formation Arkéa-Samsic avec Nairo Quintana qui a été contraint de quitter la course sur la dernière étape, suite à une douleur au genou.

Classement général final :

Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) en 21h44’58’’ Thibaut Pinot (Groupama FDJ) à 29’’ Guillaume Martin (Cofidis) à 41’’ Tadej Pogacar (UAE Emirates) à 56’’ Miguel Angel Lopez (Astana) à 1’38’’ Romain Bardet (AG2R La Mondiale) à 1’43’’ Tom Dumoulin (Jumbo Visma) à 2’07’’ Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) à 2’14’’ Warren Barguil (Arkéa Samsic) à 2’49’’ Sepp Kuss (Jumbo Visma) à 2’55’’

Par Maëlle Grossetête