Pauline Ferrand Prévot enchaine avec le Roc d’Azur

La vie d’une championne n’est pas de tout repos. Surtout lorsque l’on s’appelle Pauline Ferrand- Prévot. Ses dernières 24 heures en témoignent. Samedi après-midi, en Vénétie, dans le nord-est de l’Italie, un titre de championne du monde gravel UCI, le premier de l’histoire de la discipline, et son quatrième en deux mois après ceux du cross-country XCO, du short track et du XCO marathon. Une fois les diverses sollicitations et obligations terminées, en route pour 6h30 de voiture, au lit à 2h30 du matin, réveil à 5h30 et sur la ligne de départ du Roc d’Azur à 8h30. Et moins de trois heures plus tard, un succès sur le Roc d’Azur, son deuxième après celui de 2017, sans jamais être inquiétée !

Pauline Ferrand Prévot : « C’était important pour moi d’être présente sur le Roc d’Azur pour remercier le public français, explique-t-elle. J’avais très envie de pouvoir courir sur mes chemins d’entraînement avec ce maillot de championne du monde. C’était un challenge d’être là au départ mais je m’étais préparée mentalement pour ça. Je suis partie dans les roues pour juger un peu de l’état de mes jambes et dans la première montée je suis partie devant. En ce moment, je suis vraiment sur un petit nuage, je me sens vraiment bien dans ma vie et je ne me pose aucune question. »

Respectivement 2e et 3e à près de 10 minutes, les Italiennes Martina Berta et Giada Specia ont pu le constater.

4ème Victoire pour Jordan Sarrou

Edition également historique chez les hommes avec le quatrième titre de Jordan Sarrou après ceux conquis en 2014, 2016 et 2019. Le champion du monde 2020, 6e des derniers Championnats du monde, a lui aussi fait la course en tête une grande partie de l’épreuve.

Jordan Sarrou « Gagner une quatrième fois le Roc d’Azur, c’est entrer dans l’histoire du VTT, confie-t-il. C’était mon objectif de cette fin de saison. J’ai fait le forcing en début de course. Après le Fournel, j’ai mis un gros coup d’accélération. Le trou s’est fait et je n’ai rien lâché. Malgré la pluie, les pistes étant sablonneuses, ça ne glissait pas et on avait une bonne accroche. Je me suis bien amusé et c’est génial de finir comme ça. »

En 2h25’05’’, il devance de deux minutes son compatriote Hugo Drechou, vainqueur vendredi du Ford Roc Marathon (92 km) et l’Allemand Andreas Seewald, leader mondial sur la série UCI Marathon. Troisième tricolore, Thibaud Saint-Guilhem prend une belle 8e place.

Romain Bardet : « J’ai bien profité du Roc d’Azur »

Lui aussi venu d’Italie dans la nuit après avoir pris la 9e place du Tour de Lombardie, Romain Bardet affichait également un grand sourire à l’arrivée au moment de trinquer avec un ami. « Contrairement à l’année dernière où je l’avais fait à fond, cette année, j’ai pris mon temps, explique le coureur DSM. Je me suis fait un peu plaisir dans la première montée en revenant devant, mais ensuite, j’ai basculé dans une autre approche. On s’est arrêtés aux ravitaillements, j’ai bien profité du Roc d’Azur. » À souligner enfin dans le Roc Trophy (une épreuve chaque jour depuis mercredi), le succès du Norvégien Martin Røste Omdahl et de la Française, habituée des raids multisports, Pauline Queval.