LOOK Cycle a annoncé un nouveau partenariat sur le long terme avec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Juste avant le Tour de France, la marque spécialisée dans les vélos carbones et les pédales automatiques, confirme le statut d’ambassadeur du jeune slovène. Le double vainqueur de la Grande Boucle roule avec des pédales LOOK depuis le début de sa carrière. Ce partenariat s’inscrit comme l’officialisation de cette collaboration. Un accord qui permettra de mettre en avant les pédales KEO BLADE CARBON CERAMIC Ti, produit phare de la marque.

Tadej Pogacar : “Pour moi, les pédales LOOK sont le choix de la performance : les KEO BLADE sont fantastiques avec une grande surface d’appui et un poids minimum. Elles sont parfaites pour un transfert de puissance optimal! En plus d’être un partenaire technique de l’équipe UAE Team Emirates, LOOK est également partenaire de l’équipe Pogi Team, ce qui est très important pour le développement des futurs talents en Slovénie. Je suis fier de rouler avec LOOK, inventeur de la pédale automatique, et qui est mon choix depuis que j’ai commencé à faire du vélo en compétition! Je me réjouis de compter LOOK à mes côtés pour de nombreuses années à venir!”

LOOK est présent depuis 1985 au sein du peloton professionnel. De Bernard Hinault en passant par Alberto Contador, la marque française équipe des champions depuis toujours. Sur le Tour de France 2022, LOOK soutient plusieurs équipes, comme la Team Cofidis, Astana Qazaqstan Team ou la Movistar Team.

