Après avoir perdu Alexander Kristoff, la formation Intermarché-Wanty-Gobert a annoncé l’arrivée de Mike Teunissen dans ses rangs pour la saison prochaine. Le Néerlandais arrive de la Jumbo-Visma, où il a remporté la première étape du Tour de France 2019 et porté le maillot jaune. Il a signé un contrat de deux ans.

La réaction de Mike Teunissen : « Comme le reste du monde, j’ai remarqué la progression continue d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Je veux briller et créer des opportunités pour l’équipe dans l’ombre de Biniam Girmay, qui a déjà prouvé qu’il pouvait gagner les courses les plus importantes. En plus des classiques, je suis également impatient de soutenir Girmay dans le sprint. Mon transfert chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sera particulier, car je quitte pour la première fois un environnement hollandais. Au sein de Jumbo-Visma, j’ai couru aux côtés de gars comme Wout Van Aert et Dylan Groenewegen, témoin de la façon dont l’équipe est devenue l’une des meilleures structures au monde. Cette expérience sera sans doute précieuse dans ma nouvelle équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Dans le peloton, c’est bien connu dans le peloton que la bonne ambiance est un atout d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, donc je suis persuadé que je vais vite me sentir chez moi ! »