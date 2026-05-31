Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, la 3ème étape des Boucles de la Mayenne 2026. Au terme de cette dernière journée de course, le Néerlandais s’est imposé au sprint dans les rues de Laval, décrochant sa deuxième victoire de la semaine. Il devance Mads Pedersen (Lidl-Trek) et. Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général des Boucles de la Mayenne pour la première fois de sa carrière, après avoir enchaîné les places d’honneur sur cette épreuve. Le Normand décroche sa 25ème victoire chez les professionnels, la quatrième cette saison. Sur le podium final, il devance Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) et Noa Isidore (Décathlon CMA CGM).

Surpuissant, le maillot vert 🟢 Olav Kooij @decathloncmacgm remporte une deuxième étape sur les @boucles53 pic.twitter.com/EKHw8RAbiI — Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (@boucles53) May 31, 2026

Le classement de la 3ème étape des Boucles de la Mayenne

Olav Kooij Mads Pedersen John Degenkolb

Results powered by FirstCycling.com