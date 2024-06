Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Dans le col de la Ramaz, Marc Soler (UAE Team Emirates) distance ses compagnons d’échappée et s’en va seul. L’Espagnol aborde la difficulté finale de Samoëns 1600 (9,9 km à 9%) avec 4:20″ d’avance sur le groupe des favoris, emmené par la Bora-Hansgrohe. À 7 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est distancé.

🇧🇪 @EvenepoelRemco coince à 7 km de l’arrivée 🇧🇪 @EvenepoelRemco is dropped with 7 km to go#Dauphiné pic.twitter.com/bKiSCa3NpR — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2024

Dans les derniers kilomètres, Marc Soler coince en tête de course et se fait finalement reprendre à 2 kilomètres de l’arrivée. Ils sont sept coureurs à se présenter dans la station de Samoëns 1600 pour la victoire d’étape et c’est Primož Roglič qui s’impose au sprint devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Le Slovène conforte son maillot jaune de leader et compte désormais 1:02″ d’avance sur son dauphin Matteo Jorgenson.

💛 @rogla confirme sa bonne forme et s’impose une deuxième fois consécutivement et consolider son @MaillotjauneLCL. 🔄 Revivez le dernier kilomètre de l’étape reine du #Dauphiné 💛 @rogla confirms his good form and wins a second consecutive stage to consolidate his… pic.twitter.com/4IoIxz8LUX — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2024

Le classement de la 7ᵉ étape du Critérium du Dauphiné

Primož Roglič Matteo Jorgenson Giulio Ciccone

Results powered by FirstCycling.com