Clara Emond (EF Education-Cannondale) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour d’Italie féminin. Membre de l’échappée matinale, la Canadienne a attaqué à 40 kilomètres de l’arrivée pour s’imposer en solitaire à Urbino. Elle devance Soraya Paladin (Canyon//Sram Racing) et Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) qui a repris du temps sur le groupe des favorites et se replace au classement général. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) conserve le maillot rose.

🫅 Raw emotions from breakaway queen Clara Emond after her first pro victory every 🥹

🫅 Emozioni vere quelle di Clara Emond all’arrivo, è la sua prima vittoria da professionista in carriera 🥹#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen pic.twitter.com/nCOOTvpGOq

— Giro d’Italia Women (@girowomen) July 10, 2024