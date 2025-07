Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025. Au terme des 122 km de course entre Vezza d’Oglio et Trento, la championne d’Europe s’est imposée au sprint tandis que de nombreuses coureuses ont chuté dans le dernier kilomètre après une grosse chute. Elle devance Josie Nelson (Team Picnic PostNL) et sa coéquipière Lotte Kopecky. Anna Henderson (Lidl-Trek) conserve le maillot rose de leader.

Lorena Wiebes wins after a HUGE crash right before the finish 😱

Almost the entire peloton was held up after the incident, including the pink jersey who went down… 😳 pic.twitter.com/dAbFYaKJ3C

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 8, 2025