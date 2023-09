Jesus Herrada (Cofidis) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape de La Vuelta. Au lendemain du contre-la-montre, les coureurs s’élançaient pour 163,2 kilomètres entre Lerma et Laguna Negra. L’échappée a mis plusieurs dizaines de kilomètres à se former, mais c’est finalement un groupe de 26 coureurs qui a réussi à creuser l’écart sur le peloton. À l’avant, on retrouve notamment Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), qui a perdu beaucoup de temps au général, Andreas Kron (Lotto Dstny), vainqueur de la 2ᵉ étape, Romain Grégoire (Groupama-FDJ), ou encore Jesus Herrada.

À 10 kilomètres de l’arrivée, Paul Ourselin (Team TotalEnergies) anticipe à l’avant de la course. Le Français est repris 5 kilomètres plus loin par Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), qui impose un gros rythme pour user ses adversaires avant de s’écarter. Sous la flamme rouge, Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) prend quelques longueurs d’avance. Derrière, Geraint Thomas fait l’effort et ramène le groupe. Jesus Herrada lance son sprint le premier à 250 mètres de l’arrivée et s’impose au sommet de Laguna Negra devant Romain Grégoire, +03″ et Andreas Kron, +08″.

Nouvelle victoire de la Cofidis ! Jesus Herrada s’impose devant Romain Grégoire 🇫🇷 à la Laguna Negra, Andreas Kron complète le podium #LaVuelta23 Suivez le Tour d'Espagne sur Eurosport, toujours avec #LesRP pic.twitter.com/jpxlAZ7n9v — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 6, 2023

Derrière, dans le peloton, Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) passe à l’offensive. Le jeune belge est finalement repris juste avant la ligne par Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et les principaux favoris, qui finissent tous dans le même temps à 5:50″. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve son maillot rouge, 26″ devant Marc Soler (UAE Team Emirates). Remco Evenepoel est 3ᵉ à 1:09″. Jesus Herrada s’empare du maillot à pois de meilleur grimpeur.

Le classement de la 11ᵉ étape de La Vuelta