Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 14ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Espagnol s’est défait de tous ses concurrents dès les premiers hectomètres de La Farrapona. Soler s’impose en solitaire et offre une septième victoire à la formation UAE Team Emirates – XRG une septième victoire sur cette Vuelta. Il devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), qui a devancé Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) au sprint. Vingegaard conforte son maillot rouge, 48″ devant Almeida.
7th heaven 🤯
Marc Soler delivers the 7th win of La Vuelta 2025 claiming victory on Stage 14 for UAE Team Emirates – XRG 💪🏻 pic.twitter.com/QBKYfwoPCd
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 6, 2025
Le classement de la 14ᵉ étape de La Vuelta
- Marc Soler
- Jonas Vingegaard
- Joao Almeida
