Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 14ᵉ étape de La Vuelta 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Espagnol s’est défait de tous ses concurrents dès les premiers hectomètres de La Farrapona. Soler s’impose en solitaire et offre une septième victoire à la formation UAE Team Emirates – XRG une septième victoire sur cette Vuelta. Il devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), qui a devancé Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) au sprint. Vingegaard conforte son maillot rouge, 48″ devant Almeida.

Le classement de la 14ᵉ étape de La Vuelta
  1. Marc Soler
  2. Jonas Vingegaard
  3. Joao Almeida

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : La Vuelta