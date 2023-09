Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, la 16ᵉ étape de La Vuelta. Dans les premiers kilomètres, 10 coureurs parviennent à prendre quelques longueurs d’avance sur le peloton dont Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (dsm-firmenich). Derrière, l’équipe Ineos Grenadiers roule en tête de peloton et on assiste à un regroupement général. Une deuxième échappée de 5 coureurs parvient à faire le break, mais ils sont repris au pied de la dernière difficulté.

🙌 Et de deux ! Après le Tourmalet, Jonas Vingegaard lève les bras pour la deuxième fois sur #LaVuelta23, quatrième victoire d’étape pour la Jumbo-Visma #LesRP pic.twitter.com/Ox6YcXJPV4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 12, 2023

À 4 kilomètres de l’arrivée, Jonas Vingegaard se dresse sur les pédales, pris en chasse par Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates). Derrière, dans le groupe des favoris, ça se regarde et le Danois creuse l’écart. Juste avant la flamme rouge, Primoz Roglic passe à l’attaque, suivi par Enric Mas et Juan Ayuso. Devant, Jonas Vingegaard signe sa deuxième victoire sur cette Vuelta. Il devance Finn Fisher-Black et Wout Poels (Bahrain-Victorious). Les principaux favoris franchissent la ligne à 1:01″ de Vingegaard. Sepp Kuss a lui perdu 1:05″, mais conserve son maillot rouge, 29″ devant Vingegaard et 1:33″ devant Roglic.

La réaction de Jonas Vingegaard

« Je suis heureux de gagner aujourd’hui. Nous avons appris une terrible nouvelle ce matin [Nathan van Hooydonck a été victime d’un grave accident] et je voulais gagner pour mon meilleur ami. Heureusement, il y a maintenant de bonnes nouvelles. C’est un grand soulagement pour moi, pour l’équipe, et j’espère qu’il se rétablira rapidement. Je ne sais pas si je prendrai la tête du classement général demain. Je veux juste profiter de ce moment. »

Le classement de la 16ᵉ étape de La Vuelta