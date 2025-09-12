Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape de La Vuelta 2025. Parfaitement emmené par ses coéquipiers dans le dernier kilomètre, le Belge s’est imposé au terme de ce sprint en faux plat montant. Il décroche sa troisième victoire d’étape sur cette Vuelta 2025 devant Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Orluis Aular (Movistar Team). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rouge avant l’explication finale ce samedi.

Le classement de la 19ᵉ étape de La Vuelta
  1. Jasper Philipsen
  2. Mads Pedersen
  3. Orluis Aular

Crédit : La Vuelta