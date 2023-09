Wout Poels (Bahrain-Victorious) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape de La Vuelta. Le début d’étape est rapide, beaucoup de coureurs tentent de prendre l’échappée du jour. Finalement, on retrouve 31 coureurs à l’avant dont Romain Bardet (dsm-firmenich), Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Marc Soler (UAE Team Emirates) ou encore Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), accompagné par trois coéquipiers. Au sommet de la dernière ascension du jour, cinq coureurs basculent en tête dont Wout Poels et Remco Evenepoel, qui était distancé dans les plus forts pourcentages.

Alto San Lorenzo El Escorial (4.6km, 6.6%) is the final climb of #LaVuelta23 and starts now for the front group led by Soudal Quick-Step. Photo: @GettySport pic.twitter.com/uF62Eh8bfe — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 16, 2023

Dans le final, les cinq hommes de tête collaborent et vont se disputer la victoire au sprint. À 400 mètres, Wout Poels anticipe le sprint et prend quelques longueurs d’avance. Remco Evenepoel revient dans les derniers mètres, mais ne parvient pas à le dépasser. Après sa victoire sur la 15ᵉ étape du Tour de France, Wout Poels signe sa deuxième victoire de la saison. Il devance Remco Evenepoel et Pelayo Sanchez (Burgos-BH). Derrière, pas de changement au classement général. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) devrait remporter La Vuelta à l’issue de la dernière étape ce dimanche.

🚀 Wout Poels s'impose au sprint ! Le Néerlandais a piégé Evenepoel sur cette 20e étape et remporte sa première victoire sur la Vuelta #LesRP #Vuelta23 pic.twitter.com/0bmrdYKE6f — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 16, 2023

La réaction de Wout Poels

« Je pense que je suis comme une bouteille de vin, chaque année je m’améliore ! C’est assez incroyable, surtout dans une étape très difficile, et c’est incroyable de battre un coureur comme Evenepoel dans une échapée. Je suis très heureux. Je savais qu’il y avait un virage à 350 mètres et je me suis dit que si j’entrais en premier dans ce virage et que j’allais à fond jusqu’à l’arrivée, j’ai un plutôt bon sprint pour un grimpeur… Et je n’arrive pas à y croire. Aujourd’hui, nous visions cette étape. C’était vraiment difficile d’être dans l’échappée. Vous pouviez voir tous ces bons coureurs avec G [Geraint Thomas], Remco… Vous devez faire un plan. Je me suis dit que dans la partie raide, j’allais y aller à fond et voir ce qui se passerait. »

Le classement de la 20ᵉ étape de La Vuelta