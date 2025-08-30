Jasper Philipen (Alpecin-Deceuinck) a remporté, ce samedi, la 8ᵉ étape de La Vuelta 2025. Au terme des 163,5 km de course entre Monzón Templario et Saragosse, le Belge s’est imposé au sprint, décrochant sa deuxième victoire d’étape sur La Vuelta 2025. Il devance Elia Viviani (Lotto) et Ethan Vernon (Israel – Premier Tech). Torstein Træen (Bahrain Victorious) conserve le maillot rouge de leader.
Philipsen s’impose au sprint à Saragosse et remporte la 8e étape ! Le Belge s’offre un deuxième bouquet après sa victoire en début de Vuelta #LaVuelta25 #LesRP pic.twitter.com/WY15uSHpPY
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2025
Le classement de la 8ᵉ étape de La Vuelta
- Jasper Philipsen
- Elia Viviani
- Ethan Vernon
