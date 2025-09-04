Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape de La Vuelta 2025. Sur cette étape promise aux baroudeurs, un groupe de plus de 50 coureurs s’est extirpé du peloton. Dans la dernière ascension du jour, Juan Ayuso accélère, et seul Javier Romo (Movistar Team) parvient à le suivre. Les deux hommes vont se disputer la victoire au sprint et c’est Juan Ayuso qui lève les bras, pour la deuxième fois sur cette Vuelta, devant Javier Romo. Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) prend une belle troisième place. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rouge avant l’Angliru ce vendredi.

