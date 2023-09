Comme sur le Tour de France, cette 21ᵉ et dernière étape sera l’occasion de parader dans les rues de Madrid avant un sprint massif pour clôturer cette 78ᵉ édition de La Vuelta. Les coureurs s’élanceront pour 101,1 kilomètres de course entre l’hippodrome de la Zarzuela et Paisaje de la Luz, au cœur de Madrid.

Nos favoris : Kaden Groves, Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano.

Comment suivre l’étape ? Dès 17 h 15 sur Eurosport 1.