Alberto Dainese (dsm-firmenich) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape de La Vuelta. En début d’étape, quatre coureurs prennent la bonne échappée du jour dont trois Français avec Clément Davy (Groupama-FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team) et Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic). Les fuyards sont repris à 19 kilomètres de l’arrivée. À 1,5 kilomètre de l’arrivée, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) chute et ne pourra pas disputer le sprint. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) lance de loin et se fait déborder par Dainese dans les derniers mètres. Le sprinter italien s’offre sa troisième victoire de la saison devant Filippo Ganna et Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost).

🇮🇹 Victoire d'Alberto Dainese ! 👏 Le sprinteur italien du Team DSM-Firmenich remporte la 19e étape au sprint#LesRP #Vuelta23 pic.twitter.com/KqqAbbPSUL — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 15, 2023

La réaction d’Alberto Dainese

« Nous avons fait du bon travail. Nous avons regardé les autres sprints pour voir ce que nous avions fait de mal. Et aujourd’hui, nous avons parfaitement exécuté. J’ai eu la malchance de perdre deux coéquipiers dans la chute, mais ils m’ont mis dans la position parfaite, là où je voulais être, et je suis très heureux de terminer un travail aussi dur de cette manière. C’est vraiment agréable. Je voulais vraiment terminer la saison d’une bonne manière et aussi quitter DSM en beauté. C’est spécial. Aujourd’hui, j’ai ressenti beaucoup de pression parce que je savais que c’était presque la dernière opportunité pour le sprint. Hier, nous parlions [avec Filippo Ganna] dans le gruppetto du sprint et maintenant, je l’ai fait. »

Le classement de la 19ᵉ étape de La Vuelta