Une belle opportunité pour les baroudeurs ce dimanche. Voici la présentation de la 15ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Une journée de moyenne montagne dans une Galice toujours aussi sinueuse. Un terrain très difficile tout au long de la journée et, même si les équipes de sprinters tenteront de garder le contrôle, les participants à une échappée ou un vaillant coureur qui attaquerait dans les derniers kilomètres pourraient avoir leurs chances.

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 17

Nos favoris : Victor Campenaerts, Mads Pedersen, Orluis Aular, Thibaud Gruel.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 15 sur Eurosport 1.