Direction Cordoue pour une étape sinueuse en clôture de cette deuxième semaine. Voici la présentation de la 15ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « La Sierra Morena de Cordoue accueillera une étape sinueuse, avec un terrain éprouvant pour les jambes, avant le dernier jour de repos. Une étape au profil classique qui pourrait avantager les coureurs en tête dans la traditionnelle arrivée à Cordoue, où un petit groupe pourrait se disputer la victoire. »

Départ fictif : 12 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Wout van Aert, Matthew Brennan, Axel Laurance, Thibau Nys.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.