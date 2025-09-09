Les favoris vont s’expliquer sur les pentes de l’Alto de El Morredero ce mercredi. Voici la présentation de la 17ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Une étape sinueuse à la frontière entre la Galice et la province de León. Cette distance intermédiaire pourrait favoriser une échappée au cours de laquelle les grimpeurs pourront démontrer dans la dernière ascension l’état de leurs forces pour la dernière ligne droite de la course.

Départ fictif : 13 h 30

Arrivée prévisionnelle : 17 h 00

Nos favoris : Joao Almeida, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Jay Vine.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 15 sur Eurosport 1.