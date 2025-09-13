L’heure de l’explication finale a sonné sur ce Tour d’Espagne 2025. Voici la présentation de la 20ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : La dernière étape de montagne de cette édition. Un parcours très sinueux, sans pratiquement aucun plat, avec des ascensions historiques comme l’Alto del León. Nous pourrions assister à des échappés dès la première ascension de la journée, l’Escondida, pour tenter de faire plier le peloton dans la lutte pour l’étape. Le col de Navacerrada jouera un rôle clé dans cette étape, d’abord sur le versant ségovien des « sept virages » et, comme dernière ascension, sur la route de Becerril de la Sierra jusqu’aux rampes exigeantes de la montée à Bola del Mundo. La sierra de Guadarrama couronnera le vainqueur de La Vuelta 25.

Départ : 13 h 00

Arrivée : 17 h 17

Nos favoris : Joao Almeida, Tom Pidcock, Jai Hindley, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 10 sur Eurosport 1