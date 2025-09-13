111,6 kilomètres de course entre Alalpardo et Madrid pour clôturer ce Tour d’Espagne. Voici la présentation de la 21ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Après le contre-la-montre qui a clôturé La Vuelta 24, Madrid accueillera à nouveau la traditionnelle journée finale sur le circuit du centre-ville. Une journée triomphale pour le leader et la dernière occasion à saisir pour les coureurs les plus rapides.

Départ : 16 h 40

Arrivée : 19 h 22

Nos favoris : Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Ethan Vernon.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 45 sur Eurosport 1.