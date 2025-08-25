Les coureurs traversent les Alpes et quittent l’Italie pour arriver en France. Voici la présentation de la 4ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Une journée de moyenne montagne dont la première moitié sera la plus dure, avec les ascensions vers les cols de Montgenèvre et de Lautaret comme principales difficultés, avec à la clé une belle occasion de briguer le maillot de la montagne. La dernière partie, plus facile, pourrait permettre aux équipes disposant d’hommes rapides de se ressaisir pour contrôler la course et remporter l’étape.

Départ fictif : 11 h 45

Arrivée prévisionnelle : 16 h 31

Nos favoris : Mads Pedersen, Ben Turner, Orluis Aular, Jasper Philipsen.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 00 sur Eurosport 1.