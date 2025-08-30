Nouvelle arrivée au sommet pour conclure cette première semaine. Voici la présentation de la 9ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Longue étape pour clôturer la première semaine de course. Le profil plat de l’étape pourrait favoriser une échappée qui offrirait une avance suffisante pour lutter pour la victoire. L’un des favoris pourrait tenter de creuser un petit écart dans la montée finale vers la station de ski de Valdezcaray.

Départ fictif : 12 h 20

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Jay Vine, Ben Tulett, Orluis Aular, Victor Langellotti, Finn Fisher-Black.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.