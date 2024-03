Initialement prévue au sommet d’Auron, l’arrivée de la 7ᵉ étape de Paris-Nice sera finalement jugée au sommet de la Madone d’Utelle.

En raison des conditions climatiques défavorables que connait le département des Alpes-Maritimes et en fonction des prévisions météo du week-end et afin d’assurer la sécurité des coureurs, les équipes d’organisation de Paris-Nice, en accord avec la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, la préfecture des Alpes-Maritimes et en concertation avec le collège des commissaires de l’Union Cycliste Internationale (UCI), les représentants des équipes, des coureurs (A.I.G.C.P, C.P.A) ont pris la décision de modifier le parcours de l’étape 7 de Paris-Nice, qui a lieu ce samedi.

L’arrivée sera jugée au sommet de la Madone d’Utelle, qui offre 15,3 km d’ascension à 5,7% de pente moyenne, et des passages à 8%. La Madone d’Utelle a déjà accueilli Paris-Nice, en 2016. Ilnur Zakarin avait levé les bras devant Geraint Thomas et Alberto Contador. Au départ de Nice, les coureurs auront fort à faire avec un programme de 104 kilomètres et 2 000 mètres de dénivelé positif. Les 89 premiers kilomètres de l’étape initiale sont conservés. À Saint-Jean La Rivière, les coureurs seront au pied de la montée finale qui promet une explication finale spectaculaire entre les favoris du classement général.