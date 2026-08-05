Oscar Onley (Netcompany Ineos) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour de Burgos 2026. Au sommet de l’ascension finale de Valle del Sol (3.4 km à 7.6%), Jarno Widar (Lotto-Intermarché) lance le sprint mais se fait déborder. Oscar Onley s’impose au terme d’un beau mano à mano avec Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Enric Mas (Movistar Team) complète le podium à 02″. Onley décroche sa troisième victoire chez les professionnels, sa première sous les couleurs de la formation Netcompany Ineos, et s’empare du maillot violet de leader.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Burgos 2026

  1. Oscar Onley
  2. Giulio Ciccone
  3. Enric Mas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : Netcompany Ineos