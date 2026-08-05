Oscar Onley (Netcompany Ineos) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour de Burgos 2026. Au sommet de l’ascension finale de Valle del Sol (3.4 km à 7.6%), Jarno Widar (Lotto-Intermarché) lance le sprint mais se fait déborder. Oscar Onley s’impose au terme d’un beau mano à mano avec Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Enric Mas (Movistar Team) complète le podium à 02″. Onley décroche sa troisième victoire chez les professionnels, sa première sous les couleurs de la formation Netcompany Ineos, et s’empare du maillot violet de leader.
Énorme mano a mano entre Oscar Onley et Giulio Ciccone à l’arrivée de la deuxième étape du Tour de Burgos, pour une victoire de l’Écossais au sommet ! #lequipeVELO pic.twitter.com/XJkJAumKIP
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 5, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de Burgos 2026
- Oscar Onley
- Giulio Ciccone
- Enric Mas
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