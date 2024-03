Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Catalogne. Au terme des 169,2 kilomètres de course, disputés entre Sorte et Lleida, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Arne Marit (Intermarché-Wanty) et Emīls Liepiņš (Team dsm-firmenich PostNL). Bryan Coquard (Cofidis), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Cyril Barthe (Groupama-FDJ) et Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) terminent respectivement à la 4ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ et 8ᵉ place. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) reste solide leader du classement général.

📹Torna a viure l'últim quilòmetre de l'arribada de la #VoltaCatalunya103 a @paerialleida. Victòria de @Marijn_Berg 🏆 💥Vuelve a disfrutar del último kilómetro de la cuarta etapa de la #VoltaCatalunya103. 📹Relive the last km of today's #VoltaCatalunya103 finish at Lleida! pic.twitter.com/bqovCNRLEy — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 21, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Catalogne