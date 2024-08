Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce mardi matin, la 2ᵉ étape du Tour de France Femmes. Déjà victorieuse ce lundi, la Néerlandaise s’est de nouveau imposée au sprint au terme des 67,9 km e course Dordrecht et Rotterdam. Elle devance Lorena Wiebes (SD Worx – Protime), qui avait lancé son sprint de loin, et Marianne Vos (Visma | Lease a Bike). Charlotte Kool conforte son maillot jaune avant le contre-la-montre individuel dans les rues de Rotterdam cet après-midi.

🏆 Second stage, second sprint, second win for 🇳🇱 @charlotte_kool! Relive the final km of stage 2. 🏆 Deuxième étape, deuxième sprint, deuxième victoire pour 🇳🇱 @charlotte_kool ! Revivez le dernier km de cette 2ème étape.#TDFF2024 | #WatchTheFemmes | @GoZwift pic.twitter.com/xcYq12VxzY — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 13, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de France Femmes

Charlotte Kool Lorena Weibes Marianne Vos

