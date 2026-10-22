Le Tour de France Femmes 2027 s’achèvera en Auvergne, au sommet de son plus emblématique sommet, le puy de Dôme.

Le parcours de la sixième édition du Tour de France Femmes avec Zwift a été dévoilé ce jeudi au Palais des Congrès de Paris par sa directrice Marion Rousse. Le tracé proposera une grande traversée nord-sud depuis Leeds et l’Angleterre jusqu’à l’Auvergne et son plus emblématique sommet, le puy de Dôme. Entre le 30 juillet et le 7 août, les candidates au Maillot Jaune auront à leur disposition un terrain varié, propice aux mouvements de course, et ce dès les deux premiers jours où les multiples ascensions du Yorkshire, brèves mais raides, pourraient provoquer une première sélection. Londres offrira ensuite son cadre majestueux au premier contre-la-montre par équipe de la jeune histoire de l’épreuve.

The #TDFF2027 avec @GoZwift: 🚩 1 156 km ⛰ 2 mountain stages ⏱️ 1 TTT, a first! 📈 17 665 m of vertical gain Le #TDFF2027 avec Zwift en chiffres : 🚩 1 156 km ⛰ 2 étapes de montagne ⏱️ 1 chrono par équipe, une première ! 📈 17 665 m de D+ #WatchTheFemmes https://t.co/MDAC3mlUGz — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 22, 2026

De retour en France, des opportunités seront offertes aux baroudeuses, puncheuses ou sprinteuses. Puis pour le triptyque final, le Massif central présentera ses pentes pour forcer la décision. En marge du Tour, deux défis sont destinés aux cyclosportifs pendant l’été 2027 : L’Étape du Tour de France le 11 juillet sur 150 km entre Cluses et la station des Saisies ; L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift le 8 août pour une expédition de 138 km dans la chaîne des volcans, sous le signe du puy de Dôme qui aura accueilli les coureuses professionnelles pour l’arrivée finale la veille.

Le parcours du Tour de France Femmes 2027

Ce départ d’Angleterre est le troisième depuis l’étranger après les Pays-Bas (2024) et la Suisse (2026), augure un immense succès populaire et une bataille enclenchée dès les premières étapes. Le Yorkshire l’a prouvé à maintes reprises : le cyclisme y trouve un terrain idéal pour propulser à l’avant celles et ceux qui entreprennent. Que ce soit entre Leeds et Manchester (1re étape) ou plus encore entre Manchester et Sheffield (2e étape), la profusion des côtes permettra aux courageuses de passer à l’offensive. Le contre-la-montre par équipe, qui effleurera les plus prestigieux monuments londoniens (3e étape), ne pourra sourire qu’à la formation qui l’aura minutieusement préparé.

Sprinteuses ou audacieuses ? Un pronostic serait osé pour dresser le portrait-robot de la gagnante sur les premières étapes en France… À Calais (4e étape) puis à Magnanville (5e étape), il faudra surmonter une difficulté, malicieusement placée dans le final, pour espérer l’emporter. Le peloton aura semble-t-il plus de chances d’arriver groupé à Bourges (6e étape). Le bouquet de La Loge des Gardes (7e étape) sera réservé à une excellente grimpeuse. Puis le lendemain à Clermont-Ferrand (8e étape), qui reçoit l’épreuve pour la troisième fois après le Grand Départ de 2023 et une halte en 2025, six ascensions auront certainement éclairci les rangs. Et l’on devra attendre les derniers hectomètres de la neuvième et dernière étape, sur les hauteurs du puy de Dôme, pour sacrer la reine 2027.

L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift : ambiance puy de Dôme

La formule de L’Étape du Tour de France a été déclinée sur le Tour de France Femmes avec Zwift depuis 2025 et le défi du col de la Madeleine, relevé par plusieurs milliers d’amateurs quelques heures avant le récital victorieux de Pauline Ferrand-Prévot sur les mêmes pentes. En 2027, la troisième édition de L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift sera disputée le 8 août dans le département du Puy-de-Dôme, sous le regard du vieux volcan sur lequel les championnes auront déjà livré une bataille finale la veille.

Variante du parcours de la 8e étape proposé aux coureuses professionnelles, la boucle dessinée au départ du panoramique des Dômes pour rejoindre le circuit de Charade mesure 138 kilomètres et cumule 2 460 mètres de dénivelé positif. Durant cette exploration de la chaîne des volcans et en particulier du massif du Sancy, les coureurs emprunteront notamment la côte de Guéry et la montée à la station de Super Besse.